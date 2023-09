Karol Kłos zaskoczył kibiców. Wystarczy wypełnić „podanie”, by oglądać mecze Polaków

W dniach 30 września – 8 października polscy siatkarze będą walczyć o kwalifikację na igrzyska olimpijskie. Biało-Czerwoni udadzą się do Chin, gdzie razem z Argentyną, Holandią, Kanadą, Meksykiem, Belgią, Bułgarią i gospodarzami powalczą o bilet do Paryża. Niestety wielu polskich kibiców nie będzie w stanie oglądać tych spotkań, głównie przez godziny rozgrywania spotkań.

Karol Kłos zaskoczył kibiców

W całych Chinach utrzymana jest jedna i ta sama strefa czasowa, którą nazywa się Chińskim Czasem Standardowym (China Standard Time, CST). Wynosi ona UTC+8. Z kolei w Polsce mamy jeszcze czas letni, czyli UTC+2, co oznacza, że w Państwie Środka jest o 6 godzin później niż w kraju nad Wisłą.

To właśnie dlatego mecze polskich siatkarzy będą rozgrywane tak wcześnie – o godz. 10:00 czasu polskiego oraz 13:30 polskiego czasu. W tym czasie wielu polskich kibiców będzie albo w szkole, albo w pracy. Receptę na to znalazł Karol Kłos, który na kanale nadawczym na Instagramie o nazwie "Armia Wujaszka" zamieścił rozwiązanie dla osób, które jeszcze się uczą. Jego zdaniem wystarczy wypełnić "podanie", by móc cieszyć się z możliwości śledzenia poczynać Biało-Czerwonych

Szanowna/Szanowny Pani/Panie..... (tu wpisz imię swojego nauczyciela),

Piszę z prośbą o zwolnienie..... (tu wpisz swoje imię) z lekcji aby mogła/mógł obejrzeć nasze wszystkie mecze kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie zawracałbym Pani/Panu głowy, gdyby mecze odbywały się w godzinach późniejszych.

Z wyrazami szacunku,

środkowy bloku reprezentacji Polski

Karol Kłos

Transmisje ze wszystkich meczów polskich siatkarzy na turnieju kwalifikacyjnym w Chinach będzie można oglądać na żywo w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz w TVP Sport. Te spotkania będą również dostępne online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. na platformie Polsat Box Go oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej.

