Tak polscy siatkarze świętowali urodziny Grzegorza Łomacza. Rozgrywający ujawnił szczegóły

Polscy siatkarze walczą w Chinach o awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. W niedzielę 1 października podopieczni Nikoli Grbicia mierzyli się z niewygodną Bułgarią. Co prawda Biało-Czerwoni ograli rywali, ale w niektórych momentach nasi siatkarzy mieli problemy np. w końcówce pierwszego seta, których przeciwnicy na szczęście nie wykorzystali.

Tak Grzegorz Łomacz uczcił swoje urodziny

Ten mecz był też ważny ze względu na Grzegorza Łomacza, który tego dnia obchodził 36. urodziny. Zaraz po spotkaniu wszyscy zawodnicy wzięli jubilata na ręce i zaczęli podrzucać. W rozmowie z Polsatem Sport drugi rozgrywający reprezentacji Polski śmiał się, że jego koledzy nie dali rady tyle razy go podrzucić, ile ma lat. – Ale było miło – zażartował.

W krótkiej rozmowie 36-latek zdradził więcej informacji, jak po meczu przebiegło świętowanie jego urodzin. – Poszliśmy do restauracji zjeść dobrą kolację i na tym się skończyło. Myślimy już o meczu z Kanadą – wyznał.

twitter

Polscy siatkarze zagrają z rewelacją tego turnieju

Na razie Kanadyjczycy pod wodzą Tuomasa Sammelvuo są rewelacją tego turnieju kwalifikacyjnego. Dotychczas siatkarze tej reprezentacji – tak jak Polacy – wygrali dwa mecze z faworyzowanymi Holendrami i Argentyńczykami. Na temat klasy rywala wypowiedział się również rozgrywający Biało-Czerwonych.

– Kanada była bardzo niedoceniana. Mają dużą jakość jako drużyna, ale nie pokazywali tego na przykład w Lidze Narodów. To będzie trudny rywal – ocenił.

Mecz Polska – Kanada w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się we wtorek 3 października. To spotkanie zaplanowano na godz. 10.00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na antenie Polsatu Sport i TVP Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych online, np. na platformie Polsat Box Go oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Grzegorz Łomacz dla „Wprost”: Zaakceptuję każdą rolę, w jakiej będzie mnie widział trener. To świetna szansaCzytaj też:

Polscy siatkarze publikują zdjęcia z hasztagiem „#nieudolni”. O co chodzi?