Polscy siatkarze publikują zdjęcia z hasztagiem „#nieudolni”. O co chodzi?

Polscy siatkarze pokonali Bułgarów 3:0 w ramach turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Choć rywale potrafili parę razy zagrozić Biało-Czerwonym, to ci zachowywali chłodną głowę w kluczowych momentach. Po meczu odwołali się do słów dziennikarza, publikując materiały z hasztagiem „#nieudolni”.