Zwycięstwo z Bułgarią dało Polakom prowadzenie. Tak wygląda tabela grupy C

Polscy siatkarze bardzo dobrze rozpoczęli turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali dwa mecze z Belgią oraz Bułgarią i w dobrych nastrojach spędzą jeden dzień wolny.

Kwalifikacje olimpijskie: Terminarz i tabela grupy C

Biało-Czerwoni muszą się zregenerować zmierzą się z rewelacją tego turnieju – Kanadą. To spotkanie zaplanowane zostało dopiero we wtorek 3 października. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo są niespodzianką tego turnieju. Kanadyjczycy wygrali dotychczas z Holandią i Kanadą. Tak prezentuje się terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Polska – Bułgaria (niedziela, 1 października o godzinie 10:00)



Polska – Kanada (wtorek, 3 października o godzinie 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

Tabela kwalifikacji do igrzysk olimpijskich Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 2 2 0 6:2 5 2. Kanada 2 2 0 6:3 5 3. Holandia 2 1 1 5:3 4 4. Argentyna 2 1 1 4:3 3 5. Bułgaria 2 1 1 3:3 3 6. Belgia 1 0 1 2:3 1 7. Chiny 1 0 1

0:3 0 8. Meksyk 2 0 2 0:6 0

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich: Skład reprezentacji Polski

Do tego turnieju polscy siatkarze przystąpili bez Mateusza Bieńka i Bartosza Kurka, którzy stanowią o sile tej kadry. W miejsce kapitana kadry i naszego atakującego Nikola Grbić zabrał Bartłomieja Bołądzia. Tak prezentuje się skład, który ma nam dać awans do Paryża.

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

