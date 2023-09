Polscy siatkarze przeszli do historii. Takiej serii jeszcze nie mieli

Reprezentacja Polski siatkarzy z pewnością nie spodziewała się tak wymagającej inauguracji turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Zawodnicy Nikoli Grbicia słabo weszli w zmagania w Chinach, walcząc do ostatniej piłki z Belgią. Rywal, z którym kadra od lat nie miała kłopotów, miał już piłkę meczową. Ostatecznie skończyło się na triumfie 3:2 dla mistrzów Europy, lecz serbski selekcjoner dostanie po meczu mnóstwo materiału do analizy.

Siatkarze Nikoli Grbicia pobili rekord ekipy Raula Lozano

Polacy mają za sobą trudną przeprawę, a za niecałe 24 godziny czeka ich już kolejny mecz. Bułgarzy również potrafią sprawiać kłopoty. Pomimo słabego stylu gry Biało-Czerwonych mogą mieć dodatkowe powody do zadowolenia oprócz punktów. Wygrana nad Belgią była osiemnastą z rzędu w oficjalnych starciach. Seria rozpoczęła się od zwycięstwa 3:1 nad Włochami 25 czerwca w ramach Ligi Narodów i trwała do samego końca VNL oraz przez całe mistrzostwa Europy.

Zwycięstwo nad Italią w finale mistrzostw Europy wyrównało rekord ustanowiony przez reprezentację Raula Lozano w 2006 roku. Zawodnicy Grbicia potrzebowali jeszcze jednak dodatkowego triumfu. Nadszedł on właśnie w pierwszym meczu kwalifikacji olimpijskich. W związku z tym na osiągnięcie historycznego rezultatu Polacy potrzebowali nieco ponad trzech miesięcy.

Polska zagra z Bułgarią w kwalifikacjach olimpijskich

Mecz Polska – Bułgaria w ramach drugiej kolejki turnieju kwalifikacyjnego do IO 2024 odbędzie się w niedzielę, 1 października o godzinie 10:00 czasu polskiego. W ostatnim bezpośrednim starciu (w Lidze Narodów) triumfowali Polacy 3:2. Po meczu z ekipą Płamena Konstantinowa mistrzowie Europy i zwycięzcy VNL 2023 otrzymają dzień wolnego.

