Wilfredo Leon ocenił nadchodzące mecze. Wskazał, kto może być „wrzodem na tyłku”

Polscy siatkarze o wywalczeniu złotego medalu mistrzostw Europy, przygotowują się do ostatniego turnieju w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Nikoli Grbicia udadzą się do Chin, by zmierzyć się z Belgią, Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią i gospodarzami w kwalifikacjach olimpijskich. Biało-Czerwoni będą musieli sobie radzić bez Bartosza Kurka, który walczy o powrót do zdrowia przed kolejnym sezonem.

Wilfredo Leon: Oni mogą być takim wrzodem na tyłku

Na temat nadchodzącego turnieju na łamach "Przeglądu Sportowego" Onet wypowiedział się Wilfredo Leon, według którego nie ma co patrzeć na rywali, tylko skupić się na sobie. Z drugiej jednak strony MVP mistrzostw Europy stwierdził, że mamy w grupie wymagające zespoły. – Będą tam cztery drużyny, które potrafią grać na wysokim poziomie: Bułgaria, Argentyna, Kanada i Holandia – stwierdził.

– Mecz tych ostatnich z Włochami w ćwierćfinale ostatnich mistrzostw Europy był bardzo wyrównany. Holandia przegrała 2:3 i pokazała, że potrafi grać. Może być dla nas – jak mówi nasz trener – takim wrzodem na tyłku – dodał.

Wilfredo Leon tonuje nastroje przed nadchodzącym turniejem

Na koniec Wilfredo Leon podkreślił, że to będzie najważniejszy z tych wszystkich dotychczasowych turniejów, na których zdobywaliśmy złote medale. – Trzeba będzie skupić się na każdym kolejnym meczu. Najpierw mierzymy się z Belgami. Napsuli nam dużo krwi w 1/8 finału ostatnich mistrzostw Europy – zakończył.

Nasze siatkarki wczoraj, tj. w niedzielę 24 września wywalczyły awans na pierwsze od 2008 roku igrzyska olimpijskie. Biało-Czerwone pokonały Włoszki 3:1 i dokonały historycznego wyczynu. Podopieczne Stefano Lavariniego zanotowały fantastyczny finisz, bo po porażce z Tajlandią, wygrały kolejno z Niemkami, Amerykankami i Italią.

