Michał Winiarski zaimponował Niemcom. Jeden z nich wystawił mu laurkę

Gdy przed startem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich eksperci wskazywali faworytów do awansu na paryską imprezę, mało kto mówił o reprezentacji Niemiec. Jako pewniaków wskazywano oczywiście Polaków, Amerykanów, Brazylijczyków czy Włochów. Tymczasem w grupie A doszło do sensacji i zamiast Italii na IO pojadą nasi zachodni sąsiedzi, których prowadzi Michał Winiarski.

Michał Winiarski zrobił wrażenie na Lukasie Kampie

Niemcy sprawili nie lada niespodziankę, ponieważ w całych rozgrywkach nie przegrali ani razu, a przecież byli w bardzo trudnej grupie. Tymczasem pokonywali po kolei Iran (3:1), Kubę (3:1), Brazylię (3:1), Włochy (3:1), Czechy (3:0), Katar (3:0) oraz Ukrainę (3:0). Tym samym drużyna polskiego szkoleniowca zgarnęła komplet punktów, bo ani razu nie pozwoliła przeciwnikom doprowadzić do tie-breaka. Żadna inna drużyna nie uzbierała 21 „oczek”.

Nic więc dziwnego, że sami siatkarze bardzo cenią sobie współpracę z dawnym reprezentantem Polski. W rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl Lukas Kampa podkreślił nawet, że bardzo chciał, aby Michał Winiarski został mianowany selekcjonerem Orłów. Miał do niego pełne przekonanie, ponieważ współpracował z nim w Treflu Gdańsk (w latach 2021-22).

Co zrobił Michał Winiarski w reprezentacji Niemiec?

Jedną z cech, które trenera, które imponują rozgrywającemu, jest niezachwiana wiara w umiejętności podopiecznych. Nie wątpi w zawodników nawet najtrudniejszych chwilach. – Zarażał optymizmem. Najważniejszy był cel, a nie problemy, na które napotykaliśmy po drodze. Tak nam to tłumaczył – stwierdził 37-latek.

Z relacji Niemca wynika, że Michał Winiarski to człowiek, który zawsze z optymizmem patrzy w przyszłość i doskonale wie, jak funkcjonuje świat sportu. – Wygrał wszystko jako zawodnik i jako trener też tego chce – powiedział Lukas Kampa. Dodał również, iż dla niego najważniejsze było to, że polski selekcjoner potrafił zaprowadzić w drużynie znakomitą atmosferę. Bez niej żaden zespół nie byłby w stanie tak dobrze funkcjonować ani osiągać sukcesów.

