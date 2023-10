Zawodnicy ZAKSY wbijają szpile po meczu ze Stalą Nysa. Wymowne komentarze

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odwróciła losy spotkania z PSG Stalą Nysa i wygrała 3:2 po zaciętym boju. Tie-break był bardzo wyniszczający, a ostatecznie padł łupem Kędzierzynian 24:22. Ostatni punkt w tym spotkaniu został zdobyty w środę 25 października o godz. 00:01, co czyni ten mecz najpóźniej zakończonym spotkaniem w PlusLidze. Przypomnijmy, to spotkanie rozpoczęło się we wtorek 24 października o godz. 21:00. „Musiał się zacząć nowy dzień, żeby Derby Opolszczyzny mogły się zakończyć” – napisali przedstawiciele klubu.

Siatkarze wbijają szpile

Nie trzeba było długo czekać na komentarze siatkarzy związane z godziną rozgrywania tego spotkania i jego zakończenia. Już przed meczem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z PSG Stalą Nysa Marcin Janusz stworzył ankietę na swoim Instastories „Szybkie pytanie, czy w tym sezonie będzie mecz, który skończy się po pierwszej w nocy? Kolega pyta” – zapytał. Aż 85 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak”.

Po zakończonym spotkaniu ze Stalą Nysa Bartosz Bednorz umieścił na swoim Instagramie post, w którym zapytał obserwujących, czy już śpią. „00:40 Śpicie? My dopiero skończyliśmy mecz. Historia pisze się na naszych oczach. Zaczynasz mecz jednego dnia a kończysz drugiego. Jak myślicie, na ile starczy nam zdrowia w tym sezonie?” – zapytał.

Na ten wpis Bartosza Bednorza zareagował jego kolega z reprezentacji i rywal z Asseco Resovii Rzeszów Paweł Zatorski. „Będziesz odpoczywał na emeryturze, za jakieś 2 lata” – napisał. Odpowiedział mu Marcin Janusz. „Teraz to się zastanawiam czy nie za rok” – skomentował.

Rozgrywający Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i reprezentacji Polski nie poprzestał tylko na ankiecie i komentarzu. Na drugim instastories Janusz zamieścił selfie. Godzina wskazuje, że zamieścił je o 1:48. Wtedy to wychodził z hali. To zdjęcie zostało opatrzone kolejnym pytaniem: „Jeszcze dobranoc, czy już dzień dobry?” – czytamy.

Siatkarze mają za sobą bardzo intensywny czas. Po powiększeniu PlusLigi do 16 zespołów natłok meczów zrobił się większy, a zawodnicy często grają co trzy dni. Ponadto wielu zawodników, którzy grają w reprezentacji nie mają chwili wytchnienia, bo chwilę po zakończeniu ligi, udają się na zgrupowania i rozgrywają mecze. W tym roku Biało-Czerwoni zakończyli sezon reprezentacyjny z 40 meczami na koncie, z czego 31 to mecze o punkty. W tym roku podopieczni Nikoli Grbicia wygrali Ligę Narodów, mistrzostwo Europy i uzyskali awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

