Szczere słowa Bartosza Bednorza o Nikoli Grbiciu. Takim trenerem jest na co dzień

Bartosz Bednorz, podobnie jak pozostali reprezentanci Polski, powrócił już do gry w klubie i na otwarcie nowego sezonu PlusLigi jego Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała PGE Skrę Bełchatów 3:1. Przyjmujący reprezentacji Polski nie miał długiego czasu na odpoczynek po intensywnym sezonie reprezentacyjnym, w którym Biało-Czerwoni zdobyli same sukcesy. Nie byłoby to możliwe bez takiego trenera, jakim jest Nikola Grbić.

Bartosz Bednorz ocenił Nikolę Grbicia w roli trenera reprezentacji Polski

Bartosz Bednorz był jednym z ważniejszych zawodników w układance Nikoli Grbicia podczas meczów reprezentacji Polski. 29-letni przyjmujący przyczynił się do zwycięstwa w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy oraz do awansu na igrzyska olimpijskie, które odbędą się w przyszłym roku w Paryżu. Podopieczny Tuomasa Sammuelvo w ZAKSIE w rozmowie z Interią Sport został zapytany o to, jakim trenerem na co dzień jest Nikola Grbić. Z ust byłego siatkarza Shanghai Bright padły same superlatywy skierowane do serbskiego szkoleniowca.

– Nikola Grbić jest świetnym trenerem, ale też mentorem i psychologiem. Uważam, że wszystkie jego przemówienia, które są poważne przed meczami, mają ręce i nogi. Miałem wielu trenerów poza granicami kraju i spotkałem się z różnymi metodami, dlatego uważam, że trener Nikola ma bogaty warsztat i przede wszystkim podejście do zawodnika w każdym wieku – powiedział Bartosz Bednorz.

Trener Nikola Grbić jeszcze ma mnóstwo czasu, by podjąć decyzję w związku z ogłoszeniem kadry na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Mimo tego, jeśli zdrowie nie będzie dokuczać żadnemu z zawodników, trudno oczekiwać wielkiej rewolucji, dlatego można oczekiwać, że Bartosz Bednorz również znajdzie się na liście serbskiego szkoleniowca.

Czytaj też:

Nikola Grbić złożył ważną deklarację. Wystarczyło jedno zdanieCzytaj też:

Wilfredo Leon zdradził tajemnicę z dzieciństwa. To ukształtowało jego charakter