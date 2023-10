Nietypowa prośba mistrza Europy. Bartosz Bednorz potrzebuje pomocy kibiców

20 października rozpoczął się nowy sezon PlusLigi. W pierwszej kolejce doszło do wielu niespodzianek, na przykład Projekt Warszawa pokonał 3:1 trzecią drużynę minionej kampanii – Asseco Resovię Rzeszów, a Indykpol AZS Olsztyn odwrócił losy spotkania z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i pokonał ją na własnym terenie 3:1.

Nietypowe pytanie Bartosza Bednorza

Z kolei mistrz i wicemistrz Polski, czyli Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie zawiedli oczekiwań swoich kibiców. Ci pierwsi wygrali gładko 3:0 z PSG Stalą Nysa. Z kolei podopieczni Tuomasa Sammelvuo mieli delikatne problemy z PGE GiEK Skrą Bełchatów, którą ostatecznie pokonali 3:1. drugiej kolejce triumfatorzy Ligi Mistrzów zmierzą się u siebie z PSG Stalą Nysa. Ten mecz zaplanowano na wtorek 24 października o godz. 21:00.

Przed tym spotkaniem przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i reprezentant Polski, który w tym roku z kadrą wygrał Ligę Narodów, zdobył mistrzostwo Europy i uzyskał kwalifikację na igrzyska olimpijskie, zwrócił się do kibiców z nietypową prośbą. Siatkarz w imieniu klubu wrzucił na Instastories pytanie o... catering dietetyczny.

„Cześć wszystkim! Wraz z moimi kolegami z zespołu poszukujemy dobrego cateringu, który będzie nam dowoził posiłki do Kędzierzyna-Koźle. Jeżeli ktoś ma kogoś do polecenia, proszę o kontakt, będziemy bardzo wdzięczni!” – napisał na Instastories.

Taki sam post zamieścił na swoim Instagramie Łukasz Kaczmarek.

Śladami Projektu Warszawa?

Być może klub szuka firmy chętnej do współpracy, tak jak Projekt Warszawa, który niedawno poinformował, że związał się z cateringiem dietetycznym Pomelo umową sponsoringową. – To dla nas wielki zaszczyt wspierać jedną z czołowych drużyn siatkarskich w Polsce. W Pomelo wierzymy, że zdrowa dieta i sport idą w parze, tworząc fundament zdrowego stylu życia. Nasza współpraca z Projektem Warszawa to nie tylko sponsorowanie, ale przede wszystkim partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i dążeniu do doskonałości – mówił po ogłoszeniu tej informacji Bartłomiej Foszer, właściciel cateringu dietetycznego Pomelo.

