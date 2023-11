Piękne obrazki w katowickim Spodku. Kibice siatkówki kolejny raz dali przykład

Jak oficjalnie informowała Polska Liga Siatkówki, bilety na mecz o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy wyprzedały się już na kilka tygodni przed planowanym terminem. Katowicki Spodek to miejsce szczególne dla siatkarskiego świata. To tutaj wykuwały się pierwsze ważne mecze reprezentacji mężczyzn w dawnej Lidze Światowej. W Katowicach Biało-Czerwoni zdobyli też złoty medal mistrzostw świata w 2014 roku.

Komplet na trybunach meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy

W katowickim Spodku może zmieścić się nieco ponad 11 tysięcy kibiców. Taką liczbę można wpisać właśnie w kontekście pojedynku, w którym zmierzyły się dwie najlepsze drużyny ostatnich lat w kraju. Jastrzębski Węgiel to mistrz kraju, zdobywca Superpucharu (2021 i 2022). Za to Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to wicemistrz kraju, zdobywca Ligi Mistrzów (trzy razy z rzędu) oraz wygrany w walce o Puchar Polski.

Co najistotniejsze, ZAKSA w walce o Puchar Europy pokonała… Jastrzębski Węgiel. W Katowicach o Superpuchar Polski zmierzyły się zatem dwie najlepsze drużyny Starego Kontynentu, które na co dzień występują i cieszą kibiców w PlusLidze. Co tylko pokazuje, jak duży potencjał siatkarski drzemie właśnie nad Wisłą.

twitter

Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, gdzie oglądać?

Mecz o AL-KO Superpuchar Polski pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle rozpoczął się o godzinie 17:30.

Gdzie można oglądać transmisję z pojedynku? Mecz będzie dostępny na Polsacie Sport. Dodatkowo transmisja online to tradycyjnie w tym przypadku, platforma Polsat Box Go. Zachęcamy również do śledzenia doniesień prosto z Katowic na sportowych stronach Wprost.pl, będziemy bowiem w Spodku śledzić grę o pierwszy tytuł sezonu.

Czytaj też:

Reprezentanci Polski po dwóch stronach siatki. Atmosfera wrzenia przed SuperpucharemCzytaj też:

Jastrzębski Węgiel kontra ZAKSA w Spodku. Wielkie święto w grze o Superpuchar