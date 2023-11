Jastrzębski Węgiel kontra ZAKSA w Spodku. Wielkie święto w grze o Superpuchar

Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle spotkały się w sezonie 2022/23 w walce o wszystkie możliwe tytuły kampanii. W grze o Superpuchar górą był zespół ze Śląska, następnie Puchar Polski trafił w ręce ZAKSY, mistrzostwo Polski do Jastrzębia-Zdroju i finał Ligi Mistrzów – na korzyść klubu z Kędzierzyna-Koźla. Kolejna odsłona rywalizacji dwóch najlepszych drużyn siatkarskich w Europie już dziś.

Katowicki Spodek wyprzedany, będzie siatkarskie święto!

Organizatorzy postarali się, żeby otoczka wydarzenia była szczególna. Mistrzowie i wicemistrzowie Polski o pierwsze trofeum sezonu 2023/24 zagrają w katowickim Spodku. AL-KO Superpuchar ma mieć wyjątkową atmosferę, bo w legendarnym obiekcie zasiądzie komplet nieco ponad 11 tysięcy kibiców. Można być pewnym, że zarówno fani z Jastrzębia-Zdroju, jak i Kędzierzyna-Koźla, nie zawiodą.

Spoglądając na historię, w ostatnich latach to siatkarze Jastrzębskiego Węgla są ekspertami w kontekście tego trofeum. Dwie ostatnie edycje rozgrywane były w Lublinie, a klub ze Śląska wygrywał odpowiednio 3:0 (2021) oraz 3:2 (2022). ZAKSA po Superpuchar sięgnęła jeszcze przed pandemią COVID-19, ogrywając w Gliwicach Projekt Warszawa (3:1) w 2019 roku.

Co ciekawe, wygrane Jastrzębskiego Węgla to – spoglądając na historię – sprawa stosunkowo świeża. Historycznie najwięcej triumfów mają na swoim koncie siatkarze Skry Bełchatów, którzy triumfowali czterokrotnie, dokładając jedną finałową porażkę. ZAKSA? Dwie wygrane i pięć porażek. Jastrzębianie są w tej klasyfikacji na trzeciej pozycji, mając dwa zwycięstwa (właśnie w 2021 i 2022 roku) oraz zero po stronie porażek.

Mecz o Superpuchar Polski siatkarzy rozgrywany jest jednak dopiero od 2012 roku plus jedna edycja A.D. 1995, jeszcze jako Superpuchar PZPS. W Spodku zapowiada się jednak naprawdę kawał meczycha. Wystarczy spojrzeć na składy, żeby szybko zrozumieć, jak klasowe zespoły staną naprzeciwko siebie. Co ciekawe, spoglądając na MVP meczów o Superpuchar, kilku aktorów meczu z bieżącego trofeum, miało okazję posmakować takiego wyróżnienia. Tomasz Fornal w 2021 roku, Aleksander Śliwka w 2020, Łukasz Kaczmarek w 2019 i Bartosz Bednorz w 2017.

Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, gdzie oglądać?

Walka o pierwsze siatkarskie trofeum w sezonie 2023/24 już dziś, tj. 3 listopada. Mecz w katowickim Spodku ma obejrzeć komplet nieco ponad 11 tysięcy kibiców. Mecz o AL-KO Superpuchar Polski pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się o godzinie 17:30.

Gdzie będzie można oglądać transmisję z pojedynku? Mecz będzie dostępny na Polsacie Sport. Dodatkowo transmisja online to tradycyjnie w tym przypadku, platforma Polsat Box Go. Zachęcamy również do śledzenia doniesień prosto z Katowic na sportowych stronach Wprost.pl, będziemy bowiem w Spodku śledzić grę o pierwszy tytuł sezonu.

