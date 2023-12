Niepokojące wieści ws. Magdaleny Stysiak. Lekarze musieli zareagować

W minionej 11. kolejce siatkarskiej tureckiej ekstraklasy Fenerbahce mierzyło się z Ankarą PTT. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny ze Stambułu 3:0 (26:24, 25:12, 25:17). W podstawowym składzie wygranej ekipy zagrała Magdalena Stysiak, która musiała opuścić parkiet w drugim secie. Jej poświęcenie dla drużyny nie poszło na marne.

Magdalena Stysiak opuściła boisko w towarzystwie lekarzy

Sytuacja, o której mowa miała miejsce przy stanie 11:6. Wtedy to rozpędzona Magdalena Stysiak ruszyła w stronę odpitej piłki, która leciała na aut, przy czym straciła równowagę i bardzo mocno upadła na parkiet. Nie wyglądało to dobrze, ponieważ 22-latka przez dłuższy czas nie mogła wstać, jednocześnie trzymając się za bark z wyraźnym grymasem bólu na twarzy. Natychmiastowo podbiegły do niej koleżanki z drużyny, a następnie lekarz, który przyłożył jej do bolącego miejsca worek z lodem.

Po chwili reprezentantka Polski zeszła z boiska, a wyraźnie zaniepokojeni fani zaczęli obawiać się, że odniosła poważną kontuzję, szczególnie że zaalarmowała, iż nie jest w stanie kontynuować gry. Na szczęście bardzo szybko okazało się, że to był jedynie strach. Serwis „Vsever” uspokoił kibiców, pisząc, że siatkarka bała się powrotu na boisko właśnie przez potencjalne ryzyko odniesienia urazy, który mógłby wykluczyć ją z gry na dłuższy czas.

twitter

Ostatecznie zakończyło się tym, że Magdalena Stysiak nie jest kontuzjowana i prawdopodobnie ujrzymy ją na parkiecie już w następnej kolejce tureckiej ekstraklasy. Fenerbahce przewodzi w tabeli z 31 punktami na koncie po 11 meczach. Drużyna ma dwa punkty przewagi nad drugim Vakifbankiem oraz trzy nad trzecim Eczacibasim. Forma ekipy polskiej siatkarki jest niesamowita, ponieważ ostatnią porażkę poniosła 17 października, właśnie ze wspomnianą ekipą.

Aktualizacja: Jak poinformowała sama zawodniczka w mediach społecznościowych z jej biodrem wszystko jest w porządku. Choć wypadek wyglądał groźnie, to Stysiak czuje się dobrze.

Czytaj też:

Klub PlusLigi zbroi się przed spadkiem. Dwa transfery jednego dniaCzytaj też:

Znakomite wieści ws. Joanny Wołosz. Kibice mogą odetchnąć z ulgą