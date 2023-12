Polski siatkarz podjął decyzję. Młody talent zagra tam w kolejnym sezonie

Sezon 2023/24 w PlusLidze trwa w najlepsze i zanim się zakończy, upłynie jeszcze wiele tygodni, miesięcy oraz serii gier. Mimo tego jeden z czołowych siatkarzy naszej ligi zdecydował już, w jakim klubie będzie występował również po zakończeniu obecnych rozgrywek. Młody przyjmujący postanowił pozostać w PSG Stali Nysa, o czym w swoich mediach społecznościowych poinformował sam klub.

Michał Gierżot podjął decyzję

Post, który ucieszył kibiców drużyny z województwa opolskiego, pojawił się na jej profilu wieczorem 6 grudnia w ramach upominku mikołajkowego dla fanów. „Co powiecie na taki prezent? Z przyjemnością, w imieniu Michała Gierżota, przekazujemy, że zostanie z nami na kolejny sezon. Chyba wszyscy byliśmy grzeczni w tym roku” – czytamy pod zdjęciem, na którym widnieje sam zawodnik na tle napisu „Zostaję 2024/25”.

Aktualnie ekipa ta zajmuje 8. miejsce w PlusLidze i jeśli nadal chce myśleć o grze w play-offach, dobre występy 22-latka będą jej niezbędne. Jak dotąd jednak na formę wychowanka Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla nie można było narzekać. Już w poprzednim sezonie był on ważnym ogniwem drużyny Daniela Plińskiego i wyróżniał się w skali całego kraju, zdobywając blisko 11 punktów na mecz. Aktualnie idzie mu jeszcze lepiej – w 9 kolejkach zagrał tak dobrze, że 3-krotnie uznano go MVP, a do tego utrzymuje średnią 16,44 punktu na mecz, co daje mu 7. miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Dobre występy na naszych ligowych parkietach sprawiły, że Michała Gierżota dostrzegł nawet Nikola Grbić. Co prawda w trakcie minionego lata przyjmujący nie odegrał ważnej roli w reprezentacji Polski, aczkolwiek samo umieszczenie go w szerokiej kadrze powinno być dobrym sygnałem dla samego zawodnika, że kroczy właściwą drogą.

