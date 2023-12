Tunezyjczyk chce grać w kadrze Grbicia. FIVB blokuje zmianę narodowości

W obecnym sezonie Serie A nie mamy okazji do oglądania wielu Polaków. Barwy Sir Susa Vim Perugii reprezentują Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Obaj zawodnicy grali ze sobą już w poprzednim roku. Po kompromitującym sezonie zespołu, który nie awansował do żadnego europejskiego pucharu, chcą zmazać plamę i wywalczyć mistrzostwo Serie A.

Gracz Perugii nie może zmienić narodowości dla FIVB

Przed sezonem Perugia wzmocniła się na rynku transferowym. Do klubu dołączył Wassim Ben Tara. Tunezyjczyk był gwiazdą PlusLigi. W barwach PSG Stali Nysa stał się najskuteczniejszym graczem sezonu 2022/2023. Świetna forma zaowocowała transferem na Półwysep Apeniński.

Posiadający polskie korzenie zawodnik do niedawna był graczem kadry Turcji. Po zdobyciu polskiego paszportu, chciał także zmienić siatkarską narodowość, by widnieć w systemie FIVB jako Polak. Miało to być atutem w ewentualnym angażu w PlusLidze, gdzie obowiązuje limit zagranicznych graczy. Jak przekazał Ben Tara w rozmowie z TVP Sport światowa federacja blokuje mu możliwość zmiany, nie podając argumentów. Urodzony w Tunisie 27-latek zadeklarował walkę poprzez apelację.

– Polski paszport mam po mamie Polce, natomiast walczę teraz o tym "sportowy". Trzy dni temu dostałem wiadomość, że nie zaakceptowano mojego wniosku. Co ciekawe, nie dostałem żadnych argumentów ze strony FIVB i to jest dla mnie dziwne. Razem z moim menedżerem i adwokatem na pewno złożymy w najbliższym czasie apelację. Musimy wszystko przygotować raz jeszcze i wierzę, że tym razem na pewno będzie w porządku – powiedział Ben Tara, który zadeklarował, że w przypadku pozytywnej zmiany decyzji jest gotów do gry w kadrze Nikoli Grbicia.

Kariera Wassima Ben Tary

Ben Tara przez lata grał w tunezyjskich i francuskich klubach. W 2020 roku trafił do Nysy, w której występował przez trzy lata. W obecnym sezonie cieszył się z triumfu w Superpucharze Włoch.

