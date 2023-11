Przegrywali 0:2, wygrali Superpuchar. Sukces Leona i Semeniuka we Włoszech

Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon kolejny sezon grą w Sir Safety Perugii. Miniony sezon wydawał się przebiegać idealnie, gdy w pewnym momencie wszystko się zawaliło. Klub zarządzany przez charyzmatycznego Gino Sirciego przegrał niemalże wszystko. Nie zakwalifikował się nawet do żadnych europejskich pucharów, co musiało wywołać wielkie zmiany.

Leon i Semeniuk z Superpucharem Włoch

Nowy szkoleniowiec, Angelo Lorenzetti, trafił do Perugii z Trentino, mistrza Włoch. Może się już cieszyć z pierwszego trofeum w sezonie. W przeciwieństwie np. do Polski na Półwyspie Apenińskim superpuchar przebiega na zasadzie turniejowej (półfinał i finał). Perugia z Leonem i Semeniukiem w składzie najpierw pewnie pokonała Piacenzę 3:0, a w starciu o trofeum po wielkiej walce uporała się z Cucine Lube Civiatnova 3:2.

Sam mecz był wielkim pokazem powrótu do żywych. Perugia przegrywała już 0:2. Najpierw uległa do 22, a później do 23. Mało kto by się spodziewał, że klub z Umbrii zdoła jeszcze odrobić straty, tym bardziej że w partii numer trzy Lube prowadziło już 20:17. Mimo to świetną grą popisał się między innymi Wassim Ben Tara (atakujący sprowadzony z PSG Stali Nysa). Perugia zaliczyła fenomenalną końcówkę i wygrała 25:21.

W czwartym secie nie brakowało napięcia. O tie-breaku zadecydowała gra na przewagi, zakończona sukcesem Perugii 34:32. Tie-break to znowu pogoń ekipy Leona i Semeniuka za Lube. Ten drugi miał spory wpływ na losy partii. Jego skuteczny atak z lewego skrzydła przesądził finalnie o zwycięstwie ekipy Lorenzettiego 3:2.

Wassim Ben Tara z nagrodą MVP Superpucharu Włoch

MVP Superpucharu wybrano Ben Tarę (21 punktów i 5 asów). Wilfredo Leon zdobył 21 punktów i 3 asy, a Kamil Semeniuk 20 punktów.

