Artur Szalpuk wraca do formy ze złotych mistrzostw świata. Bohater hitu w PlusLidze

Pojedynek pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a Projektem Warszawa można było zapowiadać, jako starcie dwóch najlepszych polski trenerów w PlusLidze. Po stronie gospodarzy środowego pojedynku Michał Winiarski, a ze stołecznej strony Piotr Graban. Ostatecznie górą ten drugi, choć rozmiary zwycięstwa mocno zaskakujące. Projekt wygrał bowiem w trzech setach, nie pozwalając przeciwkowi rozwinąć skrzydeł.

Artur Szalpuk bohaterem meczu na szczycie PlusLigi

Warto docenić MVP spotkania w Zawierciu. Artur Szalpuk po raz kolejny sprawdził się w roli lidera drużyny. Trzeba przyznać, że choć w przypadku „Szalupy” nie było idealnie w procentach przyjęcia zagrywki, to zdecydowanie nadrabiał w ofensywie. Przyjmujący, który w 2018 roku był jednym z mistrzów świata w reprezentacji Polski u trenera Vitala Heynena, imponował w ważnych akcjach dla Projektu.

Kto wie, być może Nikola Grbić będzie spoglądał w stronę Szalpuka w kontekście igrzysk olimpijskich. Siatkarz na pewno wysyła poważne sygnał, co do swojej formy. Choć należy pamiętać, że obsada pozycji przyjmujących w teamie Biało-Czerwonych jest wyjątkowo mocno obsadzona.

Szalpuk kolejny raz mógł też liczyć na wsparcie ze strony drugiego kluczowego gracza ofensywy warszawian. To Bartłomiej Bołądź, atakujący, który do Warszawy przeniósł się z Trefla Gdańsk przed startem obecnego sezonu. Widać, że to był dobry strzał w wykonaniu kierownictwa Projektu. Warszawianie mają bowiem dużą siłę rażenia. A do tego sporo mogą zaoferować także w defensywie, której liderem od lat jest libero Damian Wojtaszek.

Trudno zresztą znaleźć wyraźnie słabszy punkt po stronie drużyny z Warszawy, przynajmniej na tym etapie sezonu. Dodajmy, że w Zawierciu swój mecz numer 400 w PlusLidze zanotował środkowy Andrzej Wrona.

Projekt Warszawa kontra Jastrzębski Węgiel w niedzielę

Po dziesięciu kolejkach na czele PlusLigi są siatkarze mistrzów Polski Jastrzębskiego Węgla. Tomasz Fornal i spółka wygrali póki co wszystkie spotkania, nie znajdując pogromcy na krajowym podwórku.

Niezwykle interesująco zapowiada się jednak starcie w najbliższą niedzielę, tj. 10 grudnia, w Warszawie. Miejscowy Projekt, czyli wicelider, podejmie właśnie mistrzów Polski. Początek spotkania o godzinie 17:30 na Torwarze. Szalpuk kontra Fornal? Już nie możemy się doczekać tej batalii.

