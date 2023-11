Siatkarz Projektu Warszawa z poruszającym gestem. To dużo więcej niż wygrana

Środek tygodnia to już tradycyjnie mecze w europejskich pucharach. PlusLiga ma aż pięciu reprezentantów, poczynając od trójki w Lidze Mistrzów (Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia Rzeszów), po jednym przedstawicielu w Pucharze CEV (Aluron CMC Warta Zawiercie) i Pucharze Challange (Projekt Warszawa).

Projekt Warszawa z wygraną, piękny gest Taylora Averilla

Czwartkowy mecz 1/16 finału Challenge Cup, był dla warszawskiej drużyny sportowym spacerkiem. Pojedynek ze słoweńskim Calcit Kamnik trwał nieco ponad godzinę (68 minut), a drużyna trenera Piotra Grabana nie wypuściła rywala w żadnym z setów z granicy dwudziestu zdobytych punktów. Sety kończyły się odpowiednio wynikami 25:17, 25:19 i 25:19. Kibice w hali Torwar mogli mieć spore powody do zadowolenia.

MVP spotkania został wybrany debiutujący w warszawskiej drużynie Taylor Averiil. Amerykański środkowy w obliczu poważnych kontuzji Piotra Nowakowskiego oraz Srećko Lisinaca został awaryjnie sprawdzony do Projektu. W debiucie w nowych barwach były gracz Indykpolu AZS Olsztyn zdobył cztery punkty, z czego dwa skutecznym blokiem.

twitter

Po spotkaniu Amerykanin wykonał wzruszający gest, odbierając nagrodę MVP od jednej z podopiecznych Fundacji Herosi. Wskazał na Zuzię, pokazując, kto tak naprawdę powinien zostać najwartościowszym graczem pojedynku.

„Prawdziwa MVP dzisiejszego meczu – Zuzia, podopieczna Fundacji Herosi” – napisano w mediach społecznościowych warszawskiego klubu.

ZAKSA z porażką, sukcesy Asseco Resovii i Aluronu CMC Warty

W środę poza Projektem wśród klubów PlusLigi pojawiły się m.in. Asseco Resovia Rzeszów oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Obie drużyny zanotowały sukcesy, zespół z województwa śląskiego dodatkowo awans do kolejnej rundy Pucharu CEV. Zawiercianom wystarczyły dwa sety do promocji dalej i to udało się osiągnąć, pomimo porażki (2:3). Resovia wygrała za to w trzech setach.

Przegrali za to siatkarze wicemistrzów Polski. ZAKSA po tie-breaku okazała się minimalnie gorsza od Ziraatu Bankasi Ankara.

Czytaj też:

Złe wieści dla kibiców reprezentacji Polski. Siatkarka z problemami zdrowotnymiCzytaj też:

Aleksander Śliwka w szczególny sposób o kadrze siatkarzy. Nie mają sobie równych