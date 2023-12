Duże słowa uznania dla siatkarskiej PlusLigi. Zagraniczny gracz pogratulował Polakom

PlusLiga od kilku ładnych lat jest uważana za czołową w ujęciu światowym. Potwierdzają to również wyniki osiągane przez polskie kluby w europejskich pucharach. Dość napisać, że trzy ostatnie Puchary Europy trafiły w ręce Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Adrian Aciobanitei pod wrażeniem poziomu PlusLigi

W miniony weekend w krajowym klasyku Asseco Resovia Rzeszów pokonała w trzech setach PGE GiEK Skrę Bełchatów. Po spotkaniu ukazał się dłuższy wywiad z siatkarzem bełchatowian Adrianem Aciobaniteim. Rumun opowiedział nieco więcej o rozgrywkach, do których trafił przed startem sezonu 2023/24.

– Poziom rozgrywek jest niesamowity. To jest zdecydowanie jedna z najtrudniejszych i najlepszych lig na świecie. Jestem bardzo zadowolony, że gram w Polsce i mogę się sprawdzać w lidze, w której jest tak dobry poziom […] W ostatnich latach Polacy byli mistrzami świata, teraz są też mistrzami Europy i zdobywcami Ligi Narodów. W przyszłym roku reprezentacja Polski będzie walczyła o zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich. Jak patrzę na to wszystko, co się dzieje w Polsce jeśli chodzi o siatkówkę, to jestem pod dużym wrażeniem i gratuluję Polakom tak wysokiego poziomu gry – czytamy w rozmowie z rumuńskim siatkarzem na oficjalnej stronie PlusLigi.

Warto dodać, że Aciobanitei w przeszłości występował w ligach we Francji i Niemczech. W Bełchatowie szybko się odnalazł, a o jego przenosinach do Polski pisaliśmy przed startem nowego sezonu, w kategorii „transferów nieoczywistych” do PlusLigi.

Jastrzębski Węgiel na czele ligowej stawki

Po dziewięciu rozegranych kolejkach z kompletem zwycięstw na pozycji lidera widnieje aktualny mistrz Polski. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla o cztery oczka wyprzedzają drugi w hierarchii Projekt Warszawa oraz o sześć punktów trzeci w stawce Aluron CMC Wartę Zawiercie. Wspomniana drużyna z Bełchatowa jest obecnie na trzynastej pozycji, mając jednak jeszcze w zanadrzu zaległe spotkanie do rozegrania.

