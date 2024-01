To już pewne. ZAKSA nie obroni prestiżowego trofeum

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była najlepsza w Tauron Pucharze Polski kolejno w: 2019, 2021, 2022 oraz 2023 roku (w 2020 przerwano rozgrywki i triumfatora nie wyłoniono z powodu pandemii koronawirusa). Łącznie sięgała po to trofeum dziesięć razy w swojej historii. Teraz klubowi nie będzie dane przystąpić do jego obrony.

Decyduje miejsce w lidze

Przypomnijmy, że w rywalizacji o Tauron Puchar Polski może brać sześć najlepszych ekip PlusLigi na półmetku fazy zasadniczej oraz dwie drużyny z niższych lig, które zostaną wyłonione w eliminacjach. Takie zasady sprawiają, że na kolejkę przed końcem pierwszej części fazy zasadniczej ZAKSA nie ma już nawet matematycznych szans na udział w ćwierćfinale Tauron PP.

Obecnie podopieczni Tuomasa Sammelvuo tracą cztery punkty do zajmującej szóstą lokatę PSG Stali Nysa. Stało się tak po tym, jak Stal pokonała za trzy punkty w ostatnim spotkaniu ligowym Ślepsk Malow Suwałki. To nie dość, że wyklucza ZAKSĘ z walki o krajowy puchar, to jeszcze mocno przybliża nysian do ćwierćfinału.

Obecnie bowiem ekipa prowadzona przez Daniela Plińskiego ma 25 punktów. To taki sam dorobek, jakim legitymuje się piąty Trefl Gdańsk. Na siódmej pozycji znajduje się natomiast Bogdanka LUK Lublin, lecz traci już do drużyn z Nysy i Gdańska dwa punkty, co sprawia, że szanse na ćwierćfinał Tauron Pucharu Polski są małe.

Kto zagra w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski?

Wśród ekip pewnych udziału w ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski mamy już Projekt Warszawa, Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovię Rzeszów, czy też Aluron CMC Wartę Zawiercie. Po piętnastej kolejce PlusLigi dołączą do tego grona dwa kolejne zespoły. Jeśli chodzi o drużyny z eliminacji, które wejdą do ćwierćfinału, to mamy je poznać 10 stycznia.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski zostanie natomiast rozegrany 2 i 3 marca 2024 w Tauron Arenie w Krakowie. Przypomnijmy, że w stolicy Małopolski aż do 2026 roku będzie się odbywać końcowa walka o krajowy puchar.

