Gigant z Częstochowy bryluje w PlusLidze. To wielki talent polskiej siatkówki

W trakcie sezonu reprezentacyjnego można się było przekonać, jak dużym potencjałem dysponuje Dawid Dulski. Atakujący mający aż 210 cm wzrostu znalazł miejsce w szerokim składzie Biało-Czerwonych pod batutą trenera Nikoli Grbicia. Serb dał szansę urodzonemu w 2002 roku siatkarzowi na debiut choćby w rozgrywkach Ligi Narodów.

Dawid Dulski z nagrodą MVP, beniaminek sprawił niespodziankę

W środowym meczu PlusLigi młody atakujący siódmy raz w sezonie przekroczył pułap dwudziestu punktów zdobytych w meczu w obecnym sezonie. Tym razem siatkarze Exact Systems Hemarpol Norwid Częstochowa pokonali w czterech setach Trefla Gdańsk. Faworytem pojedynku byli gdańszczanie, grający m.in. o miejsce w turnieju finałowym Pucharu Polski. Okazało się jednak, że na Dulskiego i jego kolegów nie znaleźli sposobu.

Atakujący beniaminka zdobył 25 punktów, grając na skuteczności 61 procent. Przy 33 próbach w ataku, to naprawdę solidny wynik. Częstochowianie odnieśli piąte zwycięstwo w sezonie i po czternastu meczach mają siedemnaście punktów w dorobku. Dulski został za to wyróżniony statuetką MVP meczu. Dodajmy, że młody atakujący jest wypożyczony do klubu z Częstochowy z Warty Zawiercie. Dzięki temu w szeregach zespołu trenera Leszka Hudziaka może regularnie zbierać doświadczenie na parkietach PlusLigi.

Zażarta walka o miejsce w finałach Tauron Pucharu Polski

Trwająca kolejka czternasta oraz weekendowa, piętnasta, rozstrzygną, które zespoły znajdą miejsce w turnieju finałowym gry o krajowy puchar. Batalia o Tauron Puchar Polski zaplanowana jest w Krakowie w pierwszych dniach marca (2-3.03), ale gra o prawo udziału w tym wydarzeniu, nabiera coraz większych rumieńców.

Pewni walki w turnieju finałowym są siatkarze Projektu Warszawa, Jastrzębskiego Węgla, Asseco Resovii Rzeszów i Aluron CMC Warty Zawiercie. Do obsadzenia są jeszcze dwa miejsca, a chętnych całkiem sporo. Poza Treflem mowa o siatkarzach PSG Stali Nysa, Bogdance LUK Lublin, Indykpolu AZS Olsztyn i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Ci ostatni zdobyli PP w ubiegłym sezonie. Aby móc bronić trofeum, muszą jednak wskoczyć do czołowej szóstki PlusLigi na półmetku fazy zasadniczej.

