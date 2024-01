To ma być nowy siatkarz ZAKSY. Wicemistrzowie Polski potrzebują wsparcia

Sytuacja kadrowa, w jakiej znalazł się klub z Kędzierzyna-Koźla, w obecnym sezonie, jest nie do pozazdroszczenia. Grupa Azoty ZAKSA musi mierzyć się z poważnymi problemami. Ten najświeższy, z ostatnich kilkunastu dni, to brak… dwóch zdrowych rozgrywających. Po kontuzji (o ironio) do gry powrócił Marcin Janusz. To jednak jedyne rozwiązanie na ten moment w szeregach ZAKSY, w kontekście „drugiego odbicia”.

Mateusz Biernat dołączy do Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle?

Przemysław Stępień tuż po AL-KO Superpucharze Polski, gdzie zagrał zresztą świetne zawody, został wykluczony przez poważne problemy zdrowotne. W jego miejsce do pomocy w meczach oraz treningach do ZAKSY w trakcie sezonu dołączył Radosław Gil. Były rozgrywający m.in. BBTS Bielsko-Biała… również doznał kontuzji, która okazała się na tyle poważna, że wykluczy zawodnika do końca sezonu 2023/24.

Co w takiej sytuacji? Trudno sobie wyobrazić, żeby ZAKSA miała pozostać z jednym rozgrywającym na pokładzie. Do drużyny ma dołączyć Mateusz Biernat. Takie informacje pojawiają się w ostatnich kilkunastu dniach wśród internetowych spekulacji.

Kolejny krokiem w stronę powiązania zawodnika z ZAKSĄ jest rozwiązanie umowy przez siatkarza z dotychczasowym pracodawcą, Enea Czarnymi Radom. W barwach ostatniego zespołu PlusLigi Biernat nie zdołał nawet zadebiutować w oficjalnym meczu, będąc przez wiele miesięcy ze względu na kontuzję.

twitter

– Chciałbym serdecznie podziękować zarządowi Enea Czarnych Radom za zaufanie i pomoc w trudnym momencie mojej sportowej ścieżki. Jak mawia klasyk „Nie tak miało być”. Niestety, kontuzja pokrzyżowała plany współpracy w pierwszej części sezonu. Dziękuję za wspólne chwile w szatni i na treningu chłopakom z drużyny i sztabowi – brzmią słowa rozgrywającego żegnającego się z klubem z Radomia.

Tuomas Sammelvuo odsunięty od wicemistrzów Polski

Niezależnie od tego, czy Biernat faktycznie trafi do ZAKSY, jej trenerem nie jest już Tuomas Sammelvuo. Fin został odsunięty od zespołu, o czym wicemistrzowie Polski oficjalnie poinformowali w poniedziałkowym komunikacie.

Kto będzie następcą Sammelvuo? Tymczasowo Adam Swaczyna, czyli człowiek ze sztabu kędzierzyńskiego klubu. Docelowo? Jednym z kandydatów jest ponoć obecnie prowadzący Indykpol AZS Olsztyn oraz asystent selekcjonera reprezentacji USA, Argentyńczyk Javier Weber.

Czytaj też:

Szykuje się wielki powrót do PlusLigi. Wielki gracz zatęsknił za PolskąCzytaj też:

Był jedynym takim, łączącym sport i dziennikarstwo. Mijają dwie dekady od jego śmierci