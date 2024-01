ZAKSA podjęła ważną decyzję. Personalne trzęsienie ziemi!

Tymczasowo funkcję pierwszego trenera tymczasowo będzie pełnił Adam Swaczyna, dodatkowo wspierany przez innego członka dotychczasowego sztabu wicemistrzów Polski, Michała Chadały.

Tuomas Sammelvuo nie jest już trenerem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

To zaskakująca decyzja, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki osiągane przez klub z Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA wygrała bowiem istotne spotkanie w kontekście pozostanie w Lidze Mistrzów, pokonując po thrillerze 3:2 Knack Roeselare.

Decyzja Zarządu ZAKSA S.A. o odsunięciu Tuomasa Sammelvuo od prowadzenia Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle została podyktowana niezadowalającym wynikami sportowymi osiąganymi przez drużynę. W ocenie Zarządu pozycja w tabeli poza strefą play-off (bilans 8 zwycięstw i 9 porażek) oraz rezultaty Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w meczach fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów (3 mecze wygrane i 3 przegrane, brak bezpośredniego awansu do ćwierćfinału) znacząco odbiegają od celów stawianych przed sezonem – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej klubu.

Dodatkowo w weekend wicemistrzowie Polski wygrali w meczu derbowym, pokonując na wyjeździe w trzech setach PSG Stal Nysa. To było prestiżowe starcie w derbach Opolszczyzny. Jak jednak widać, nawet dwa zwycięstwa z rzędu nie przysłoniły tego, co działo się we wcześniejszych pojedynkach.

Kto nowym trenerem wicemistrzów Polski?

Wygląda na to, że póki co nie poznamy szkoleniowca z większym nazwiskiem, który przejmie zespół ZAKSY. Zamiast Fina drużynę poprowadzi wspomniany Swaczyna.

Adam Swaczyna będzie prowadził zespół przy wsparciu Michała Chadały, szkoleniowca doskonale znanego w Kędzierzynie-Koźlu, który od blisko 15 lat pracował najpierw w grupami młodzieżowymi w MMK-SIE, następnie prowadził zespół ZAKSY w Młodej Lidze, a od 2014 roku pracuje w mistrzowskim sztabie Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Dotychczasowego asystenta trenera w roli szkoleniowca Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zobaczymy w najbliższym meczu PlusLigi, kiedy to nasz zespół podejmował będzie Indykpol AZS Olsztyn (25 stycznia) – czytamy w klubowym komunikacie.

Dodajmy, że w tym sezonie ZAKSA zdobyła AL-KO Superpuchar Polski, ale też odpadła z walki o Tauron Puchar Polski. Wicemistrzowie Polski nie zdołali na półmetku fazy zasadniczej być wśród najlepszych sześciu zespołów tabeli PlusLigi.

