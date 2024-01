Asseco Resovia Rzeszów pożegna się z trenerem. Ma wrócić do ojczyzny

Asseco Resovia Rzeszów walczy o kolejny medal PlusLigi. Zespół z województwa podkarpackiego po raz pierwszy od lat miał możliwość występów w Lidze Mistrzów. Przeciętna dyspozycja sprawiła, że zespół Giampaolo Medeiego zamiast grać dalej w LM, będzie walczyć w ćwierćfinale Pucharu CEV. Tam los zderzy ich z innym polskim zespołem, Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Giampaolo Medei opuści Asseco Resovię Rzeszów

Resovia przez lata znajdowała się w kryzysie sportowym. Pomimo dobrych transferów i stabilnych finansów mocno zawodziła, w kulminacyjnym momencie ocierając się nawet o spadek. Zatrudnienie Giampaolo Medeiego podziałało budująco na zespół. Resovia w ubiegłym sezonie zakończyła zmagania z brązem, a teraz wciąż liczy się w walce o kolejne podium mimo trapiących jej kontuzji.

Według doniesień La Gazetta dello Sport czas Włocha na Podpromiu zbliża się do końca. Gian Luca Pasini informuje, iż Medei trafi do czołowego klubu Serie A Cucine Lube Civitanova. Dla 50-latka będzie to powrót w rodzinne strony, gdyż wychowywał się w Trei i pochodzi z regionu Marche, w którym funkcjonuje siedmiokrotny mistrz.

Co więcej, Medei miał już okazję pracować w Lube. Na początku XXI wieku pełnił funkcję asystenta trenera, a w sezonie 2017/2018 był pierwszym trenerem.

Trevor Clevenot może trafić do Lube wraz z Giampaolo Medeim

La Gazetta dello Sport informuje dodatkowo, że Medei ma już pierwszy cel transferowy na nowy sezon. Miałby nim być gracz Warty Zawiercie, Trevor Clevenot. Francuz gra w Polsce od 2021 roku, wcześniej występując między innymi w Piacenzy czy Mediolanie.

W obecnym sezonie PlusLigi Asseco Resovia Rzeszów jest na czwartym miejscu ze stratą 13 punktów do liderującego Jastrzębskiego Węgla.

