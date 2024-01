Gigantyczne pieniądze dla Skry Bełchatów. Utytułowany klub wróci na szczyt?

PGE GiEK Skra Bełchatów jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów siatkarskich w Polsce. Na swoim koncie ma dziewięć mistrzostw Polski, siedem krajowych Pucharów oraz cztery Superpuchary. Mimo ogromnej historii, w sezonie 2022/23 w zespole pojawiły się problemy. Drużyna po raz pierwszy w XXI wieku nie zagrała w fazie play-off.

PGE GiEK Skra Bełchatów wraca na dobre tory?

W związku z tym w klubie musiało dojść do rewolucji. Ze stanowiska prezesa ustąpił Konrad Piechocki. Ponadto cała drużyna została wyprzedana. Pozostali tylko trener Andrea Gardini i rezerwowy rozgrywający reprezentacji Polski oraz kapitan PGE GiEK Skry – Grzegorz Łomacz.

Wszystko wskazuje, że utytułowany zespół wraca na dobre tory. Jak niedawno poinformowano sponsor tytularny będzie dalej wspierał bełchatowską drużynę. "PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE przedłużyła współpracę sponsoringową z KPS Skra Bełchatów. Spółka będzie sponsorem strategicznym PGE GiEK Skry Bełchatów do końca przyszłego sezonu PlusLigi 2024/2025" – czytamy w komunikacie.

"Osiągnięta dzięki przedłużeniu umowy stabilność finansowa klubu, również w kolejnym sezonie pozwoli na kontynuację odbudowy marki klubu, co wpłynie bezpośrednio na rozwijanie sportowych pasji wśród mieszkańców Bełchatowa i całego regionu łódzkiego" – dodano.

Skra Bełchatów otrzyma gigantyczne wsparcie od PGE GiEK

Według ustaleń Interii spółka skarbu państwa ma przekazać drużynie aż 12 mln zł w przyszłym sezonie, co na pewno przyczyni się do odbudowy składu i powrotu na szczyt. – Efekt marketingowy dla spółki w wyniku półrocznej współpracy z klubem jest bardzo dobry. Takie było oczekiwanie sponsora strategicznego przy podpisywaniu pierwszej umowy. Bardzo się cieszę, że spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do końca przyszłego sezonu 2024/2025 będzie sponsorem strategicznym KPS Skra Bełchatów – powiedział po przedłużeniu umowy Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

– To bardzo ważny moment dla naszego Klubu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Podpisując nową umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, jako sponsorem strategicznym naszego Klubu, rozpoczynamy kolejny etap w drodze PGE GiEK Skry do zdobywania kolejnych sukcesów sportowych i dumy Bełchatowa z naszych osiągnięć – informował Wiesław Deryło, prezes zarządu KPS Skra Bełchatów.

Czytaj też:

Polski atakujący kolejny raz zachwyca w PlusLidze. Niespodziewana rewelacjaCzytaj też:

Grzegorz Łomacz uradowany po zwycięstwie z ZAKSĄ. „To są bezcenne punkty”