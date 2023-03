Rewolucja kadrowa w Bełchatowie. Duże zmiany w Skrze

PGE Skra Bełchatów notuje bardzo słaby sezon. W tabeli PlusLigi zawodnicy Andrei Gardiniego zajmują jedenastą pozycję. Do tej pory wygrali zaledwie 9 z 26 spotkań. Słaba forma sportowa połączyła się ze skomplikowaną sytuacją organizacyjną i finansową w klubie. W ostatnich dniach odwołano dotychczasowego prezesa Konrada Piechockiego. Stary zarządca klubu zadbał o to, aby następca nie musiał się martwić o budowę zespołu.

Konrad Piechocki odchodzi ze Skry Bełchatów

Piechocki stał się elementem walki o władze w klubie z politykami, za którymi stał sponsor główny. Oficjalnie jego kadencja zakończy się 16 marca, ale wieloletni sternik zadbał o to, by PGE Skra Bełchatów miała zbudowany skład na kolejny sezon. Według informacji portalu Interia, klub z województwa łódzkiego czeka ogromna przebudowa.

W zespole ma zostać tylko trzech zawodników. To Grzegorz Łomacz, Lukas Vasina i Kacper Piechocki. Z klubem pożegna się wieloletni środkowy Karol Kłos, a także Mateusz Bieniek czy Aleksandar Atanasijević. Z kolei Robert Milczarek, dotychczasowy drugi libero, ma zakończyć karierę i zostać dyrektorem sportowym klubu.

– To wzór do naśladowania i przykład przywiązania do barw. W ten sposób chcemy pokazać, że w Skrze doceniamy ludzi, którzy długo byli związani z klubem – powiedział „Interii” Konrad Piechocki.

Rewolucja w kadrze PGE Skry Bełchatów

Skoro wielu siatkarzy odchodzi, to należy spodziwać się także transferów do Skry. Do Bełchatowa ma trafić aż trzech Francuzów, Yacine Louati, Trevor Clevenot i Benjamin Diez. Dwaj pierwsi to mistrzowie olimpijscy z Tokio. Z polskich wzmocnień należy spodziewać się Bartłomieja Lipińskiego i Karola Butryna z Indykpolu AZS-u Olsztyn. Prawdopodobnie wraz z nimi uda się także Mateusz Poręba, choć młody środkowy stał się niedawno bohaterem sporego zamieszania związanego z podpisaniem dwóch kontraktów. Grono nowych nabytków uzupełnią Bartłomiej Lemański, Łukasz Wiśniewski, Wiktor Nowak i Przemysław Kupka.

Nadal nie wiadomo jednak, kto poprowadzi zespół w kolejnym sezonie. Przed zwolnieniem Joela Banksa mówiło się, że w następne rozgrywki Skra wejdzie pod wodzą Alberto Giulianiego, byłego szkoleniowca Asseco Resovii Rzeszów. Zakontraktowanie Gardiniego i odejście Piechockiego miało zmienić sytuację.

Skra Bełchatów powalczy z Modeną w Pucharze CEV

Skra nadal liczy się w walce o Puchar CEV. Przed bełchatowianami rywalizacja z Modeną w półfinale rozgrywek. Faworytem są Włoski, zajmujący trzecią pozycję w tabeli Serie A.

