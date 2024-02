Co za słowa o prezesie PZPS. Gwiazdor docenił jego pomoc

Sebastian Świderski w 2021 roku przejął stery w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Zastąpił na stanowisku Jacka Kasprzyka, który pozostał w strukturach federacji. Pod wodzą byłego siatkarza polska siatkówka przeżywa bardzo dobry okres. Siatkarze wygrali wszystko co możliwe w 2023 roku, a siatkarki zdobyły pierwszy medal imprezy rangi światowej od 55 lat.

Włoski gwiazdor z uznaniem o Sebastianie Świderskim

Być może coraz mniej osób pamięta Sebastiana Świderskiego z boisk siatkarskich. Były reprezentant Polski wraz z kadrą Raula Lozano zdobył w 2006 roku wicemistrzostwo świata. Ponadto dwa razy uczestniczył w turnieju olimpijskim. W karierze klubowej przez wiele sezonów występował w Serie A, która wówczas nie miała sobie równych.

Świderski grał między innymi dla Lube Banca Marche Macerata, zespołu uznawanego wówczas za ścisłą czołówkę świata. W 2008 roku do klubu trafiła wschodząca gwiazda włoskiego volleya, Matteo Martino. W rozmowie z „Wprost” słynny siatkarz zdradził, że do dziś mocno pamięta o pomocy, jakiej udzielił mu Świederski. Urodzony w Skwierzynie przyjmujący wziął młodego zawodnika pod swoje skrzydła pomagając mu ze spokojnym wejściem do czołowego klubu Włoch.

– W trakcie sezonu zauważyłem, że jak miałem go koło siebie na boisku, to czułem się spokojniejszy. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale mniej stresowałem się tym, co mnie czeka. Dużo mu zawdzięczam. To był gość, który nie szukał problemów, „nie znęcał się” nad młodszymi. Oprócz tego prezentował wysoki poziom sportowy. Po latach jeszcze mocniej doceniam jego pomoc, bo mało komu chciałoby się pomagać młodemu, nieutemperowanemu chłopakowi – powiedział Martino.

instagram

Kariera Matteo Martino

Matteo Martino rozpoczął karierę seniorską w barwach Cuneo. Później grał między innymi dla Lube, Jastrzębskiego Węgla, Modeny czy rosyjskiej Guberniji Niżny Nowogród. Obecnie występuje na trzecim szczeblu rozgrywkowym.

Czytaj też:

Polski siatkarz wyjaśnił, co się z nim dzieje. Dostawał mnóstwo pytańCzytaj też:

Problemy polskiej siatkarki. Ten transfer może jej zaszkodzić