To może przekonać Wilfredo Leona do transferu. Perugia jeszcze walczy

Wilfredo Leon będzie jednym z tych polskich siatkarzy, którzy zmienią klub tego lata – tak przynajmniej sprawa wygląda w teorii. A jak będzie w praktyce? Choć zdawało się, iż transfer urodzonego na Kubie siatkarza jest pewnikiem, wcale nie musi się tak stać. Na łamach sport.tvp.pl ciekawe informacje podał Gino Sirci.

Wilfredo Leon chce transferu

W tym kontekście warto jednak pamiętać o podejściu samego zawodnika, który dość mocno skłania się ku temu, by w przyszłości zagrać na przykład w Polsce. Według informacji wcześniej wspomnianego portalu jest całkiem spora szansa na to, by 30-latek dołączył do ZAKSY Kiędzierzyn-Koźle.

Dlaczego akurat ta ekipa? Powodów jest wiele. Po pierwsze latem czeka ją duża przebudowa. Odejść mają dotychczasowi liderzy tacy jak Łukasz Kaczmarek czy Aleksander Śliwka. Istnieje za to duże prawdopodobieństwo, iż do drużyny tej dołączy Bartosz Kurek, obecnie występujący w Japonii. To właśnie potencjalna obecność kapitana reprezentacji Polski ma być ważnym argumentem dla Leona, aby samemu przenieść się do Kędzierzyna-Koźle.

Perugia nie składa broni

Co ciekawe Gino Sirci zdradził, że cały czas ma w pamięci pochodzącego z Kuby siatkarza i w nadchodzących tygodniach Perugia będzie kontynuowała rozmowy z jego agentem. Czy to oznacza, że może on zmienić zdanie i zostać we Włoszech na kolejny sezon? Zdaje się, iż nie powinniśmy wykluczać takiego scenariusza. Zwłaszcza jeśli z zespołu odejdzie Yuki Ishikawa. Według szefa klubu pozostanie jednego będzie oznaczało konieczność pożegnania się z drugim.

– Chcieliśmy też pozostać z Wilfredo i jego rodziną w jak najlepszych stosunkach. Teraz jest gotowy do gry i sprawa jego przyszłego kontraktu nie jest dla nas wykluczona – powiedział Włoch. Zaznaczył jednak, że nawet w przypadku odejścia Leona klub jest zabezpieczony, ponieważ w ekipie cały czas są tak znakomicie gracze Jak Kamil Semeniuk czy Ołeh Płotnycki.

