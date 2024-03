Aleksander Śliwka z ważną wiadomością dla kibiców. Wyznał, kiedy może zagrać w pełnym wymiarze

W ostatniej kolejce PlusLigi po 88 dniach przerwy do gry powrócił Aleksander Śliwka. Przyjmujący wskazuje, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, by dojść do optymalnej formy.

Aleksander Śliwka blisko trzy miesiące czekał na powrót na boisko po kontuzji palców. Przyjmujący ZAKSY wszedł na plac gry w miejsca Daniela Chitigoia w trakcie spotkania z Bogdanką LUK Lublin. Wciąż jednak brakuje trochę do tego, by mógł grać w pełnym wymiarze czasowym. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” lider ZAKSY wyjaśnił, jak wygląda sytuacja. Śliwka komentuje swój stan zdrowia – W ostatni wtorek, w dniu meczu z zespołem z Lubina, byłem na kontroli lekarskiej, która potwierdziła, że jestem gotowy do wejścia na boisko. Kontuzjowany palec dobrze reaguje na obciążenia i trening siatkarski, co pozwala nam wprowadzać kolejne elementy siatkarskie. Mam nadzieję, że w najbliższym meczu będę mógł pomóc drużynie już w większym wymiarze niż tylko wejście do drugiej linii – powiedział Śliwka w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. Zawodnik ekipy z Kędzierzyna-Koźla wyjaśnił dokładnie, co musi w najbliższym czasie zrobić, żeby sprawdzić, czy będzie mógł zagrać w pierwszej linii. To oczywiście jest wymagane, by mógł przebywać na boisku w większym wymiarze czasowym niż podczas starcia z drużyną z Lublina. – Szukamy różnych rozwiązań, jeśli chodzi o tejpowanie czy też formy, pozwalające usztywnić palec. Kluczowe będzie to, która z nich zapewni najlepsze zabezpieczenie w bloku. Wtedy będę mógł w pełni wrócić do gry w pierwszej linii – przyznał. Nikola Grbić czeka na swojego wojownika Dotychczas Aleksander Śliwka był jednym z najważniejszych siatkarzy reprezentacji Polski w czasie kadencji Nikoli Grbicia. Serbski trener mocno wyczekuje, aż Śliwka powróci do pełni zdrowia. Jesteśmy już w trakcie drugiej części sezonu klubowego, a wielkimi krokami zbliża się okres reprezentacyjny, który będzie zwieńczony igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Czytaj też:

