Plany transferowe Warty Zawiercie. Wymowna reakcja na plotki

Aluron CMC Warta Zawiercie nie próżnuje po triumfie w Pucharze Polski. Klub kompletuje zespół na przyszły sezon i choć nie informuje o dokonanych transferach, w mediach pojawiają się liczne plotki. W ostatnim czasie głośno jest o możliwym odejściu Trevora Clevenota.

Warta Zawiercie kompletuje zespół

W tureckich mediach pojawiły się informacje, że Francuz przeniesie się nad Bosfor. „Ziraat Bankkart planuje już kadrę na kolejny sezon. Dołączy do niej przyjmujący Trevor Clevenot” – zakomunikował serwis voleybolplus.com. 29-latek dołączył do ekipy prowadzonej przez Michała Winiarskiego przed sezonem 2023/24 i już mówi się o jego transferze.

Jak ustalili dziennikarze TVP Sport, w miejsce Clevenota ma przyjść prawdziwa gwiazda. Według nieoficjalnych informacji do Aluron CMC Warty Zawiercie ma dołączyć Aaron Russel. Amerykanin jest obecnie zawodnikiem JT Thunders, a w przeszłości grał dla takich klubów jak Sir Safety Perugia, Itas Trentino i Gas Sales Piacenza.

Kryspin Baran reaguje na plotki transferowe

Sara Kalisz porozmawiała z Kryspinem Baranem, którego zapytała o te plotki dotyczące Aarona Russela, który ma dołączyć za Trevora Clevenota. Prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie odpowiedział na to pytanie wymijająco. – To, że kończymy budować zespół, jest prawdą, podobnie jak to, że aktywnie uczestniczymy w rynku. Mamy wysokie aspiracje i chcemy naszą pracę wykonywać jak najlepiej – stwierdził.

– Jest jednak za wcześnie, byśmy komunikowali to, kto przychodzi i odchodzi z naszego klubu. Wolimy ten czas poświęcić na skupienie się na obecnych wydarzeniach – dodał.

Aaron Russel ma na swoim koncie wiele trofeów. W czasie swojej kariery stawał na każdym stopniu podium ligi włoskiej, oraz zdobył Puchar i Superpuchar tego kraju. Ponadto sięgnął po Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar CEV i srebro oraz brąz Ligi Mistrzów. Amerykański przyjmujący zdobywał medal także w mistrzostwach świata oracz cztery „krążki” w Lidze Narodów.

