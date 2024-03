Wilfredo Leon zagra w Polsce! Znamy kolejne szczegóły

Saga transferowa z udziałem Wilfredo Leona trwa już od długiego czasu. Pierwotnie wydawało się, że przyjmujący reprezentacji Polski może zostać siatkarzem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Dużo mówiło się też o zainteresowaniu Aluronu CMC Warty Zawiercie, czy też Bogdanki LUK Lublin. W grze były także kluby z Turcji. Jeszcze kilka dni temu to ten kierunek najczęściej wskazywało się w przypadku Leona. Teraz jest zupełnie inaczej. Pewne jest, że jeden z najlepszych siatkarzy świata zasili klub z Lublina!

Niebawem ogłoszenie transferu Leona

Przypomnijmy, że w tym sezonie 30-latek jest jeszcze zawodnikiem Sir Susa Vim Perugia. W kilku rozmowach zapowiadał, że naturalnym kierunkiem dla niego będzie teraz Polska, choć z drugiej strony prezesi, którzy chcieli go pozyskać, musieli liczyć się ze sporym wydatkiem na pensję.

Wygląda na to, że ten ciężar udźwignie Bogdanka LUK Lublin. Ważna tutaj jest pomoc sponsorów z zewnątrz. Jeszcze niedawno sternik klubu mówił w wywiadzie dla sport.tvp.pl, że transfer Leona do jego zespołu jest „bardzo realny”, a teraz ten sam portal podkreśla, że obie strony doszły do porozumienia. Ogłoszenie transferu ma mieć miejsce po Świętach Wielkanocnych.

Bogdanka LUK Lublin włączy się do walki o medale?

Obecnie klub z Lublina zajmuje szóste miejsce w tabeli PlusLigi. Dołączenie Leona do zespołu może sprawić, że w kolejnym sezonie drużyna z Lubelszczyzny na dobre włączy się do walki o medale.

Jak podaje sport.tvp.pl, Leon ma podpisać z Bogdanką LUK Lublin umowę na rok z możliwością przedłużenia kontraktu o kolejny sezon. To jeden z największych transferów w historii PlusLigi, a co bardzo może cieszyć – do rozgrywek trafia kolejny wyśmienity gracz po Bartoszu Kurku, który przenosi się do Kędzierzyna-Koźla.

