ZAKSA zatrzyma filar zespołu? To wybawienie dla fanów

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przeżywa jeden z najbardziej szalonych sezonów w historii występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Trzykrotny mistrz Europy nie zakwalifikował się do finałów Pucharu Polski, a także odpadł w barażach o ćwierćfinał Ligi Mistrzów, przez co nie zdobędzie prestiżowego tytułu po raz czwarty z rzędu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma zatrzymać filar zespołu

Zespół z województwa opolskiego cały czas drży o awans do play-offów. Choć w ostatnim meczu przeciwko Projektowi Warszawa występował już w pełni zdrowy pierwszy skład, to i tak Koziołki musiały uznać wyższość ekipy Piotra Grabana 3:2. Dodatkowo sytuacja w tabeli jest dość napięta i o awans do najlepszej ósemki walczą również inne ekipy pokroju PSG Stali Nysa, Indykpol AZS-u Olsztyn czy PGE GiEK Skry Bełchatów.

ZAKSA cały czas dopina szczegóły składu na przyszły sezon. Wiadomo, że w zespole dojdzie do ogromnych roszad. Odejdą twórcy sukcesów z ostatnich lat – Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz czy Łukasz Kaczmarek. Dołączyć ma za to Bartosz Kurek, co będzie stanowić wielki hit transferowy.

Od wielu tygodni niewiadomą pozostaje kwestia Erika Shoji’ego. W przypadku libero nikt nie mówił ani o odejściu, ani o pozostaniu. Zdaniem TVP Sport w sytuacji Amerykanina nastąpił przełom. Zdobywca Ligi Mistrzów ma pozostać w zespole wicemistrza PlusLigi. Shoji jest graczem klubu od 2021 roku.

Kariera siatkarska Erika Shoji’ego

Erik Shoji to brązowy medalista olimpijski z 2016 roku, brązowy medalista mistrzostw świata 2018 i zwycięzca Ligi Światowej 2014. W przeszłości występował w Fakiele Nowy Urengoj, Latinie czy Berlin Recycling Volleys.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli PlusLigi.

