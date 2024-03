Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nad przepaścią. Ten mecz będzie kluczowy

Pod kątem ubiegłego sezonu i generalnie, poprzednich lat, wyjątkowo ciekawie zapowiada się walka o miejsce w play-off siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jeszcze do niedawna trudno było wyobrazić sobie ćwierćfinały bez wicemistrzów Polski, a na ostatniej prostej taki scenariusz wcale nie jest taki nieoczywisty.

Erik Shoji o wielkich emocjach na finiszu PlusLigi

Gdyby zebrać wszystkie drużyny, które chciałyby i mają jeszcze możliwość gry w play-off, to o pozycje 7-8 gra tak naprawdę pięć zespołów. A terminarze dla każdego z teamów wydają się mieć zarówno te hipotetycznie łatwiejsze, jak i wyjątkowo wymagające pojedynki. Przykład? ZAKSA zagra ze Ślepskiem Malow Suwałki. Przeciwnik, który wydaje się być do ogrania, ale na finiszu fazy zasadniczej z pewnością szykuje się twarde granie. Nie ukrywa tego Erik Shoji, amerykański libero wicemistrzów Polski.

– Suwałki ostatnio zaczęły grać bardzo dobrze. Potrafiły urwać dwa sety Warcie Zawiercie i Jastrzębiu. Jesteśmy już myślami przy tym meczu, aby zgarnąć tam trzy punkty. Oczywiście chcemy wygrać też pozostałe spotkania, ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko spoczywa w naszych rękach. Potem gramy jeszcze z Wartą i Jastrzębskim. Będziemy patrzeć na pozostałych rywali. Znam cały terminarz na pamięć i wiem, kto z kim gra, ale nie będę teraz o tym mówił (śmiech). Zobaczymy, myślę, że śledzenie tych ostatnich kolejek będzie bardzo interesujące – przyznał libero ZAKSY w rozmowie opublikowanej na stronie Polsatsport.pl.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegra sezon?

Po 27. kolejkach najbliżej szczęścia są siatkarze PSG Stali Nysa oraz Indykpolu AZS Olsztyn. Różnica pomiędzy siódmym zespołem tabeli a jedenastym, zamyka się jednak w zaledwie czterech punktach. To najlepszy dowód na to, jak ciasno jest w ligowej hierarchii i jak kluczowe będą trzy ostatnie kolejki do rozegrania.

twitter

A tak wygląda rozkład gier zamieszanych w bezpośrednie granie o play-off.

PSG Stal Nysa (7. miejsce, 40 punktów, 13 zwycięstw)

Projekt Warszawa (29.03, 17:30, dom)



Ślepsk Malow Suwałki (02.04, 15:45, wyjazd)



Aluron CMC Warta Zawiercie (06.04, 20:30, dom)

Indykpol AZS Olsztyn (8. miejsce, 40 punktów, 11 zwycięstw)

Trefl Gdańsk (30.03, 17:30, dom)



Projekt Warszawa (03.04, 21:00, wyjazd)



Ślepsk Malow Suwałki (06.04, 17:30, dom)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (9. miejsce, 39 punktów, 13 zwycięstw)

Ślepsk Malow Suwałki (29.03, g. 20:30, dom)



Aluron CMC Warta Zawiercie (02.04, 21:00, wyjazd)



Jastrzębski Węgiel (06.04, 14:45, wyjazd)

PGE GiEK Skra Bełchatów (10. miejsce, 36 punktów, 13 zwycięstw)

Enea Czarni Radom (30.03, 12:30, dom)



Jastrzębski Węgiel (03.04, 15:45, wyjazd)



Barkom Każany Lwów (07.04, 17:30, dom)

Barkom Każany Lwów (11. miejsce, 36 punktów, 13 zwycięstw

GKS Katowice (28.03, 20:30, wyjazd)



Enea Czarni Radom (04.04, 20:30, dom)



PGE GiEK Skra Bełchatów (07.04, 17:30, dom)

Warto dodać, że faza play-off rozpoczyna się już 10 kwietnia. Wtedy zostaną rozegrane pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Rewanże zaplanowano na 13.04. W przypadku tej rywalizacji decydować będzie system mecz-rewanż z ewentualnym złotym setem.

Czytaj też:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z nowym trenerem. Ten gest mówi wszystkoCzytaj też:

Rewelacja PlusLigi z historycznym wynikiem. To tam ma zagrać Wilfredo Leon