Rewelacja PlusLigi z historycznym wynikiem. To tam ma zagrać Wilfredo Leon

Stawka pojedynku w Lublinie była wysoka. Goście z Olsztyna przyjechali z nastawieniem walki o jak najlepszy rezultat, który mógłby im pozwolić przybliżyć się do miejsc 7-8 na koniec fazy zasadniczej. Walka o ostatnie dwie wolne pozycje trwa w najlepsze, a w grze jest kilka drużyn, m.in. wicemistrzowie Polski Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Bogdanka LUK Lublin z historycznym sukcesem w PlusLidze

Od 2021 roku na najwyższym ligowym poziomie w krajowej siatkówce jest klub z Lublina. Co więcej, jako LKPS Lublin klub istnieje od sezonu 2013/14. Jak widać, nieco ponad dekada wystarczyła, żeby z III ligi przedostać się do PlusLigi i móc świętować największy sukces w dziejach klubu. Niecodziennie zespół dołącza do ośmiu najlepszych drużyn w Polsce. A dopisując do tego jeszcze miejsce w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski, rzeczywiście w Lublinie mają ostatnio sporo powodów do zadowolenia.

W niedzielę Bogdanka LUK dokonała nie lada sztuki. Lublinianie przegrywali już 0:2 w setach i wydawało się, że Indykpol AZS ma na wyciągnięcie ręki bezcenne trzy oczka w kontekście walki o play-off. Po raz kolejny okazało się, że olsztynianie mają jednak problemy z domykaniem meczów. A świetne sety przeplatają zupełnie bezbarwnymi występami, które prędzej osadzałby ich w… dolnych rejonach tabeli PlusLigi.

Bardzo cenne zmiany po stronie gospodarzy dali Jakub Wachnik oraz Damian Schulz. Pierwszy z wymienionych, przyjmujący, zdobył 16 punktów, dokładając kilka cennych akcji w bloku oraz wybloku. Co do mistrza świata z 2018 roku, Schulz po raz kolejny pokazał klasę w ofensywie. To naprawdę dobry sezon rosłego atakującego.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z nożem na gardle

Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin i Trefl Gdańsk. Te zespoły zajmują miejsca od pierwszego do szóstego. Lublinianie właśnie zapewnili sobie awans do play-off, mając a koncie po 27. meczach 17 wygranych.

W grze o play-off są jeszcze PSG Stal Nysa, na siódmym miejscu z 40. punktami (13 wygranych) czy wspomniany ósmy Indykpol AZS (40 punktów, 11 zwycięstw). Na dziewiątej pozycji są wicemistrzowie kraju, mający 38 punktów, ale też jeden mecz rozegrany mniej i 13 wygranych. Za plecami ZAKSY są jeszcze PGE GiEK Skra Bełchatów (36 punktów, 13 zwycięstw, też jeden mecz zaległy) oraz Barkom Każany Lwów (36 punktów, 13 wygranych, 27 meczów rozegranych).

Jak zatem widać, końcówka fazy zasadniczej zapowiada się lepiej niż smakowicie.

