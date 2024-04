Sławomir Nitras ma zamiar uratować słynny polski klub. Minister z jasną deklaracją

Istniało poważne zagrożenie, że siatkarki nie zdołają dokończyć sezonu w Tauron Lidze, pomimo tego, że były głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Polski. Grupa Azoty Chemik Police to jednak zespół przez duże „Z”, co siatkarki udowodniły, ostatecznie sięgając po złote medale.

Sławomir Nitras z jasną deklaracją o mistrzyniach Polski

Policzanki wygrały rywalizację z PGE Rysicami Rzeszów w trzech meczach, czyli najlepszy z możliwych sposobów. Rzeszowianki mogły tylko przyklasnąć po ostatniej piłce w grze o mistrzostwo Polski. Grupa Azoty Chemik w najważniejszych momentach odjeżdżał, pokazując swoją sportową wyższość.

Na piątkowym meczu numer 3 byli obecni najważniejszy przedstawiciele siatkarscy z PZPS czy PLS, ale także minister sportu. Sławomir Nitras zadeklarował, że choć sytuacja klubu, który właśnie został mistrzem Polski – nie jest łatwa – to rządzący nie pozwolą na to, żeby w ciągu kilku miesięcy zakończyło się coś, co było tyle lat mozolnie budowane.

– Zrobimy wszystko, żeby siatkówka z Polic nie zniknęła. Wiemy wszyscy, że obecnie Grupa Azoty jest w bardzo złej sytuacji. Nie stać jej na utrzymanie klubu na tym poziomie […] Pracujemy wraz z zarządem klubu z Polic, żeby znaleźć finansowanie dla klubu, przynajmniej na ten przejściowy rok, bo wierzę, że w kolejnych latach sytuacja w Grupie Azoty wróci do normy – przyznał Nitras cytowany przez Polsatsport.pl.

Grupa Azoty Chemik Police najlepszy w Tauron Lidze!

Jedenasty tytuł w swojej historii zapisały w piątkowy wieczór siatkarki z Polic. Chemik pierwszy raz najlepszy w kraju był jeszcze w XX wieku, w roku 1994, a następnie w 1995. Kolejne tytuły mistrzowskie to już era „współczesna”, po powrocie do elity.

Policzanki tytuły mistrzyń Polski zdobywały kolejno w latach: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 i 2024. W ostatnich dziesięciu jedenastu sezonach (licząc od kampanii 2013/14) tylko dwa razy zdarzyło się, że Chemik był na innym niż… pierwszym miejscu w rozgrywkach Tauron Ligi, czy wcześniej odpowiednikach – Lidze Siatkówki Kobiet czy Orlen Lidze. To najlepiej pokazuje, o jakim siatkarskim gigancie mowa.

