Wielki sukces utytułowanego polskiego klubu. Czekali na to 13 lat

Podczas gdy zawodnicy PlusLigi dopiero otwierają walkę o medale, panie oficjalnie zakończyły już walkę o podium. Przed kilkoma dniami jedenaste mistrzostwo Polski zapewnił sobie Grupa Azoty Chemik Police. Zespół, który drży o przetrwanie z powodu problemów finansowych, bez problemu pokonał w trzech spotkaniach PGE Rysice Rzeszów. W tym samym czasie trwała walka o brąz.

Grot Budowlani Łódź bez medalu

Rywalizację o ostatnie miejsce na podium, a zarazem ostatnie miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzyń stanowiły cztery pojedynki pomiędzy BKS-em Bostik ZGO Bielsko-Biała, a Grot Budowlanymi Łódź. Była to zarazem powtórka ubiegłorocznej rywalizacji o brąz. W sezonie 2022/2023 zespół Macieja Biernata nie dał szans ekipie Bartłomieja Piekarczyka i dość szybko zapewnił sobie triumf w serii.

Tym razem brąz pada łupem Bielszczanek. W pierwszym meczu pewnie wygrały 3:0. W drugim starciu w Łodzi do zera wygrały Budowlane. To sprawiło, że rywalizacja nabrała rumieńców, bowiem każdy wiedział, że potrzeba przynajmniej jednego dodatkowego starcia do rozstrzygnięcia kwestii medalu. Trzecia odsłona pojedynku zakończyła się zwycięstwem BKS-u 3:1 i na wtorkowy mecz do Łodzi zespół jechał z myślą, że może wrócić do domu z nagrodą na szyi.

Decydujący o losach rywalizacji ostatni mecz poza jednym setem był wyrównaną walką. Wynik spotkania otworzyły gospodynie, zwyciężając 25:23. Później do głosu dochodziły już tylko Bielszczanki. Najpierw wygrały na przewagi do 24, a w trzeciej partii kompletnie zdemolowały łodzianki 25:12. W końcówkę ostatniej partii lepiej weszły Budowlane, które prowadziły już 22:20. W tym momencie do głosu doszły rywalki, które zdobyły aż pięć punktów z rzędu, przesądzając o losach spotkania i medalu na swoją korzyść.

BKS Bielsko-Biała wraca na podium Tauron Ligi

Dla BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała to pierwszy medal Tauron Ligi od 2011 roku. Zespół z województwa śląskiego to ośmiokrotne mistrzynie Polski. W mijającym sezonie zdobył także Puchar Polski.

