Gwiazda reprezentacji Polski w szpitalu. Potrzebny był zabieg

Maria Stenzel trafiła do szpitala

Reprezentantki Polski niemal do razu udały się do Spały, gdzie pod wodzą Stefano Lavariniego przygotowują się do nadchodzącej Ligi Narodów i igrzysk olimpijskich. Przypomnijmy biało-czerwone wywalczyły kwalifikację już w ubiegłym roku, więc mogą spokojnie pracować nad docelową formą na tę imprezę.

Niestety przebieg przygotowań przerwały problemy zdrowotne Marii Stenzel. Jak poinformował PZPS w swoim komunikacie, libero podczas pierwszego tygodnia przygotowań doznała ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

"Nasza zawodniczka została błyskawicznie przetransportowana z COS OPO w Spale do szpitala diagnostycznego w Łodzi. Serdecznie dziękujemy prof. Marcinowi Domżalskiemu za pomoc i natychmiastową interwencję" – czytamy.

Wszystko pozytywnie się skończyło

Na szczęście wszystko pozytywnie się skończyło. "Maria Stenzel została poddana zabiegowi, który przebiegł sprawnie i bez komplikacji. Obecnie naszą libero czeka rekonwalescencja. Marysi życzymy zdrowia i jak najszybszego powrotu do reprezentacji Polski. Czekamy na Ciebie!" – informuje PZPS.

