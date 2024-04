Właśnie zdobył czwarty tytuł mistrzowski w PlusLidze. To cichy bohater finałów

Dla przyjmującego Jastrzębskiego Węgla to czwarty tytuł mistrzowski w karierze. Rafał Szymura zaczął od triumfu w 2019 roku, jeszcze w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W finałowej rywalizacji z Onico Warszawa przyjmujący został nawet wyróżniony statuetką MVP w ostatnim z pojedynków, wygranym przez kędzierzynian w trzech setach.

Rafał Szymura cichym bohaterem finałów PlusLigi

Kolejne trzy tytuły mistrzowskie to już historia Szymury w Jastrzębskim Węglu. Razem ze śląskim klubem przyjmujący triumfował w 2021, 2023 i 2024 roku. W zakończonym sezonie 2023/24 był podstawowym graczem w duecie na przyjęciu obok Tomasza Fornala. Dopisując do tego jeszcze świetnego libero Jakuba Popiwczaka, mistrzowie Polski mieli kapitalną linię, której mogą pozazdrościć nie tylko wielkie krajowe kluby.

Szymura był mocno testowany w finale przez rywali z Zawiercia. Siatkarze Aluron CMC Warty w każdym z trzech spotkań celowali właśnie w tego zawodnika, spoglądając na kierunki zagrywek i to, ile razy zawodnik przyjmował.

Pierwszy mecz finału? 29 piłek, procentowo 48 pozytywnego i 31 perfekcyjnego przyjęcia. Do tego Szymura dołożył dziesięć zdobytych punktów. Drugie spotkanie: aż 38 piłek do przyjęcia, 42 proc. pozytywnego i 12 perfekta plus 14 zdobytych punktów. I ostatni, niedzielny mecz. 30 zagrywek przyjętych, 56 proc. pozytywnego i 23 perfekcyjnie. Do tego 12 punktów dla mistrzów Polski. Co tu kryć, Szymura wytrzymał presję rywala.

Na liście kadrowiczów jest jednak inny zawodnik o tym samym nazwisku. To brat Rafała, Kamil Szymura, na co dzień libero PSG Stali Nysa. Sprawdzony przez trenera Nikolę Grbicia, choć pojawiały się głosy, że być może… Serb pomylił imiona. Tak już na poważnie, okraszając jednak smaczną anegdotą, Rafał Szymura skwitował tę kwestię.

– Przez pomyłkę zostałem dodany na grupę chłopaków z kadry. Szybko mnie usunęli, bo napisałem, że nie tego Szymurę dali (śmiech). Czasami tak jest, trzeba przyznać, że rywalizacja na przyjęciu jest naprawdę ogromna. Mamy dużo super chłopaków, którzy grają na wysokim poziomie. Takie jest życie, raz jestem w kadrze, raz nie. Nie zwieszam głowy, walczę dalej, gram swoją siatkówkę – przyznał dla „Wprost” po pierwszym finałowym pojedynku, na terenie późniejszych wicemistrzów kraju, Szymura.

Od nowego sezonu ważna postać śląskiego klubu ma przenieść się do ZAKSY. Póki co jest to nieoficjalne, niepotwierdzone, ale nie wydaje się, żeby miało być dalekie od prawdy. Szymura wraca zatem tam, gdzie zdobył swój pierwszy mistrzowski tytuł.

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna sezon

Klubowe granie w PlusLidze oficjalnie zakończone, więc czas na początek przygotowań do sezonu reprezentacyjnego. Siatkarze na przełomie końcówki kwietnia i początku maja zjadą się do Spały (w zależności od momentu zakończenia ligowego sezonu), gdzie będą budować formę na rok olimpijski.

Pierwszy oficjalny sprawdzian dla reprezentacji Polski siatkarzy to towarzyski dwumecz, który zostanie rozegrany na terenie województwa śląskiego. Polacy rozpoczną od meczu z Niemcami (trenerem Michał Winiarski) w katowickim Spodku 15 maja. Będzie to spotkanie w ramach Alei Gwiazd Siatkówki.

Dzień później (tj. 16 maja) siatkarze zagrają z reprezentacją Ukrainy. Tym razem areną zmagań będzie ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Następnie Polacy rozpoczną cykl meczów w Lidze Narodów. Turniej finałowy VNL odbędzie się w Łodzi, grę o najważniejsze laury tych rozgrywek zaplanowano na 27-30 czerwca.

