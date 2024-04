Ważna postać kadry Grbicia żegna się z klubem. Dołączy do medalisty PlusLigi

Asseco Resovia Rzeszów kończy sezon 2023/2024 z dużym niedosystem. Choć klub osiągnął spory sukces na arenie międzynarodowej, triumfując w Pucharze CEV, to zarówno w Pucharze Polski, jak i w PlusLidze na Podpromiu czuć duży zawód. Przed rokiem na szyjach rzeszowian zawisły brązowe medale. Przed kilkoma dniami gracze Giampaolo Medeiego musieli oglądać, jak podobne krążki otrzymuje Projekt Warszawa.

Reprezentant Polski opuszcza Asseco Resovię Rzeszów

W zespole ze stolicy Podkarpacia dojdzie do sporych zmian. Odejdzie między innymi włoski szkoleniowiec, który wraca w rodzinne strony do Cucine Lube Civitanova. Przetasowanie dotyczy także składu zespołu siedmiokrotnego mistrza Polski. Do zespołu dołączy gwiazda reprezentacji Polski, Bartosz Bednorz. Przyjmujący zasili zespół po grze w Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Inna z gwiazd kadry Grbicia, Jakub Kochanowski, żegna się z rzeszowską ekipą. O odejściu środkowego mówiło się już od wielu tygodni. Zawodnik uprzedził klub i oficjalny komunikat informując o zakończeniu gry poprzez post na Instagramie. „Kochan” zdawał sobie sprawę, że jego koniec w Rzeszowie nie jest tajemnicą. Podziękował kibicom za wsparcie, podsumowując krótko trzy lata występów.

„Nie będzie to dla Was niespodzianka, gdy usłyszycie, że ten sezon kończy moją przygodę z Asseco Resovią. Chciałbym Wam, kibicom, bardzo podziękować za to, że zawsze byliście z nami. Poznałem tu mnóstwo wspaniałych ludzi i mimo wzlotów i upadków uważam, że były to udane 3 lata w moim życiu” – napisał Kochanowski.

Jakub Kochanowski pozostanie w PlusLidze

Według doniesień medialnych Kochanowski pozostanie w PlusLidze. Urodzony w 1997 roku zawodnik ma związać się umową z Projektem Warszawa. W stolicy dojdzie do zmian na pozycji, na której występuje mistrz świata z 2018 roku.

