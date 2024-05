Nowy rozdział w życiu Aleksandra Śliwki. Plejada gwiazd obecna na weselu

To jest rok pełen emocji dla Aleksandra Śliwki. Przyjmujący reprezentacji Polski stracił część sezonu klubowego z powodu urazu palca. Później jego klub – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – nie wszedł do fazy play-off PlusLigi, a niedawno rozpoczęło się już zgrupowanie kadry przed rozpoczęciem Ligi Narodów. W tym całym sportowym galimatiasie trzeba też było przygotować się do ślubu i wesela. 11 maja Śliwka wziął poślubił Jagodę Gruszczyńską, siatkarkę plażową.

Plejada gwiazd obecna na weselu Śliwki

Para jest ze sobą związana już dziewięć lat, a 11 maja nadszedł dla nich piękny moment. W sieci opublikowano już pierwsze zdjęcia i widać, że na uroczystości nie zabrakło mnóstwo osób związanych z siatkówką.

Wśród weselnych gości można było zobaczyć między innymi Bartosza Kurka, Wilfredo Leona, Łukasza Kaczmarka, Michała Kubiaka, Bartosza Bednorza, Karola Kłosa, Artura Szalpuka, czy też Grzegorza Łomacza. Choćby Bednorz opublikował zdjęcie ze Śliwką i Gruszczyńską. „Sto lat Młodej Parze” – napisał.

instagram

Piękna sceneria ślubu siatkarza

Fotografie publikowane przez kolegów Śliwki pokazują, w jak pięknej scenerii miała miejsce uroczystość. Wesele zorganizowano bowiem nad Jeziorem Rożnowskim, w pięciogwiazdkowym hotelu znajdującym się w miejscowości Sienna, w gminie Gródek nad Dunajcem. Nie pierwszy raz znane osobistości polskiego sportu wybierają ten obiekt, by przeprowadzić tam ważne wydarzenie.

Choć ten rok dla Śliwki nie był dotychczas udany pod względem sportowym, to liczymy, że za kilka miesięcy będzie mógł powiedzieć coś innego. Niebawem ruszy po sięgnięcie marzeń z reprezentacją Polski. Jeśli biało-czerwoni zdobędą medal na igrzyskach olimpijskich, to przykry sezon klubowy odejdzie w niepamięć.

Czytaj też:

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle traci trenera. Wyjeżdża za granicęCzytaj też:

ZAKSA zatrzymuje wielką gwiazdę. Ta wiadomość ucieszy kibiców