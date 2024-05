Jej koszmar trwał 11 miesięcy. Otrzymała kredyt zaufania i wróciła do reprezentacji

W 2022 roku reprezentacja Polski siatkarek zachwyciła kibiców, wchodząc do ćwierćfinału mistrzostw świata. To był najlepszy wynik od 50 lat. Wówczas kadra poczyniła spory postęp, a jedną z najważniejszych zawodniczek była Klaudia Alagierska, która na co dzień występuje na boisku na pozycji środkowej.

Powrót Alagierskiej po fatalnej kontuzji

W sezonie 2023 sympatycznej siatkarce nie było dane występować w reprezentacji Polski. W lutym ubiegłego roku doznała bowiem fatalnej kontuzji. Zerwała więzadło krzyżowe w prawym kolanie i było wiadomo, że na długo wypadnie z gry. Niestety mało brakowało, a potwierdziłby się najgorszy scenariusz, który zakładał aż rok przerwy od sportu. Alagierska ostatecznie wróciła na boisku po 11 miesiącach, czyli w styczniu obecnego roku.

Po walce o powrót do zdrowia po koszmarnej kontuzji 28-latka musiała robić wszystko, by przekonać do siebie trenera Stefano Lavariniego. To się udało. Włoch powołał zawodniczkę do szerokiej kadry reprezentacji Polski, a później także na pierwszy turniej Ligi Narodów, który jest rozgrywany w Turcji.

Poprawny występ Alagierskiej

Środkowa zagrała nawet w wyjściowej szóstce w spotkaniu z Włoszkami. Trener najprawdopodobniej na nowo chce ją „zbudować”, dając kredyt zaufania i możliwość ogrania w kadrze po długiej przerwie. We wtorkowym pojedynku biało-czerwone pokonały rywalki 3:0.

– Do zgrania jeszcze nam trochę brakuję. Myślę jednak, że większość dziewczyn gra ze sobą na co dzień klubach, poprzedni sezon kadrowy spędziły razem, więc dobrze się czują. To nie jest jeszcze ta siatkówka, którą chcemy grać. Wciąż popełniamy dużo błędów, tego zgrania brakuje, ale każdy zespół, który skończył rozgrywki ligowe i wrócił do reprezentacji potrzebuje zgrania. Każda drużyna jest więc w fazie początkowej – powiedziała Alagierska w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

W rywalizacji z Italią Alagierska zdobyła cztery punkty, atakując ze skutecznością 44 procent. Patrząc na to, co jeszcze niedawno przeżywała, jej występ należy uznać za poprawny. Najważniejsze, że znów może być częścią reprezentacji Polski i nie można wykluczyć tego, że ponownie będzie kluczowym ogniwem zespołu.

