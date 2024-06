Projekt Warszawa szykuje się na Ligę Mistrzów. Stawiają na doświadczonego gracza

Projekt Warszawa po dwóch sezonach przerwy powróci do Ligi Mistrzów. Siatkarze Piotra Grabana mają za sobą bardzo dobry sezon 2023/2024, w którym po raz pierwszy w historii klubu triumfowali w europejskim pucharze. Oprócz triumfu w Challenge Cup mogą pochwalić się także brązowym medalem PlusLigi, który właśnie dał przepustkę do gry w europejskiej elicie.

Powrót doświadczonego rozgrywającego do Warszawy

W Warszawie w ubiegłym roku stworzono zgrany kolektyw. Nic więc dziwnego, że dużym zadaniem jest utrzymanie trzonu, a także wzmocnienie go innymi zawodnikami. Pierwszą bombę transferową klub odpalił w ubiegłym tygodniu, gdy ogłosił zakontraktowanie Jakuba Kochanowskiego. Podstawowy środkowy reprezentacji Polski opuścił po latach gry Asseco Resovię Rzeszów.

To nie koniec wzmocnień w trzecim zespole PlusLigi. Warszawianie ogłosili w czwartek powrót Michała Kozłowskiego. Siatkarze występował w Projekcie w latach 2019-2021, zdobywając brązowy medal. Może pochwalić się grą w wielu polskich klubach, a także występami w Słowenii czy Francji. Wiceprezes klubu Piotr Gacek nie ukrywał, że to właśnie bogate doświadczenie było jednym z czynników do zakontraktowania 39-latka.

– Doświadczenie i spokój na boisku to cechy, które charakteryzują naszego nowego zawodnika, a o czym mogliśmy się przekonać między innymi w czasie jego występów w stolicy. Cieszymy się, że Michał Kozłowski powraca do naszego zespołu i wierzymy, że wniesie wiele wartości do składu Projektu Warszawa – powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Projekt Warszawa szykuje niespodzianki dla kibiców

Przy okazji meczu Polski z Ukrainą trener Projektu Warszawa Piotr Graban poinformował „Wprost”, że większość spraw dotycząca planu przygotowań do sezonu jest już zakończona. Klub zapowiedział w mediach społecznościowych kolejne wzmocnienia.

