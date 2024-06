Wielki transfer w PlusLidze. Gwiazda niemieckiej kadry przenosi się do Warszawy!

W PlusLidze Tobias Brand rozegra drugi sezon. W minionych rozgrywkach był kluczowym graczem Bogdanki LUK Lublin. Pomógł drużynie awansować do ligowego ćwierćfinału oraz półfinału Tauron Pucharu Polski. Jednocześnie jest gwiazdą reprezentacji Niemiec, z którą awansował do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W kadrze współpracuje z trenerem Michałem Winiarskim. Jeśli chodzi o Polskę, to po roku spędzonym w Lublinie zdecydował się na zmianę otoczenie. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi przeniósł się do stolicy.

Projekt Warszawa szczęśliwy z transferu Branda

Niemieckiego przyjmującego zakontraktował Projekt Warszawa, co oczywiście jest zbieżne z zapowiedziami zbudowania mocnego składu. To już trzecie wzmocnienie stołecznej ekipy. Kadra zespołu coraz bardziej może się podobać. Aktywność na rynku transferowym nie może dziwić, bo w końcu Projekt w następnym sezonie zagra w Lidze Mistrzów oraz na dwóch krajowych frontach.

– Tobias Brand to zawodnik o szerokim repertuarze zagrań i jasny punkt każdego zespołu, w którym występuje. Jego profil wpisuje się w nasz styl gry, więc jestem przekonany, że odnajdzie się w stołecznej drużynie i da wiele radości naszym kibicom – powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa, cytowany przez klubowe media.

Brand cennym wzmocnieniem

W 2022 roku Brand został uznany najlepszym zawodnikiem reprezentacji Niemiec. Również w statystykach podczas gry w Polsce widać, jak potrafi być cenny.

Brand w zeszłym sezonie wystąpił w 34 meczach, zdobywając łącznie 408 punktów, w tym 342 atakiem, 38 blokiem i 28 zagrywką. Dwukrotnie został wyróżniony statuetką dla najlepszego zawodnika meczu. W Warszawie mogą mieć z niego naprawdę dużą pociechę.

