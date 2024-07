Mistrz świata nadal pozostanie gwiazdą Warty. Nowy kontrakt gwiazdy PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie zanotowała najlepszy sezon w historii klubu. Zespół z województwa śląskiego zdobył Puchar Polski i dotarł do finału PlusLigi, gdzie musiał uznać wyższość Jastrzębskiego Węgla. Zespół Michała Winiarskiego nie spoczywa na laurach i mocno szykuje się do walki przynajmniej o powtórkę rezultatu.

Bartosz Kwolek zostaje w Warcie Zawiercie

Warta Zawiercie dokonała już w ostatnim czasie wielu głośnych transferów. W nowym sezonie w barwach „Jurajskich Rycerzy” zagrają dwaj Amerykanie, Aaron Russell i Kyle Ensing, czy Jurij Gladyr, który po latach opuścił jastrzębian. To jednak nie koniec nowości transferowych w zespole budowanym przez prezesa Kryspina Barana.

Od dwóch lat kluczową postacią Warty jest Bartosz Kwolek. Siatkarz odżył w Zawierciu, stając się motorem napędowym zespołu. To między innymi za jego sprawą zespół dostał się do finałów PlusLigi. Pochodzący z Płocka zawodnik co rusz kończył mecz z nagrodą dla MVP. Było wiadome, że zatrzymanie „Kwola” to priorytet klubu. Wreszcie w piątkowe popołudnie kibice mogli odetchnąć z ulgą. Mistrz świata z 2018 roku pozostanie zawodnikiem zawiercian.

– W ciągu minionych dwóch lat zdrowie nie zawsze pozwalało Bartkowi pokazywać pełnię możliwości, ale gdy przychodziło do kluczowych momentów, mogliśmy na niego liczyć. Zagrał fantastyczny mecz w finale Pucharu Polski, był też naszym liderem w fazie play-off. Jestem pewny, że brak powołania do reprezentacji sprawi, że do nadchodzącego sezonu przystąpi nie tylko wypoczęty, ale też zdeterminowany, żeby po raz kolejny udowodnić swoje ogromne umiejętności na ligowych boiskach – powiedział o Kwolku Kryspin Baran.

Osiągnięcia Bartosza Kwolka

Bartosz Kwolek w latach 2016-2022 rywalizował w barwach Projektu Warszawa. Może pochwalić się czterema medalami PlusLigi i Pucharem Polski wywalczonym kilka miesięcy temu.

