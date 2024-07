Najpierw Brazylijczycy, teraz Włosi. Grupowi rywale Polaków odsłonili karty

Reprezentacja Polski szykuje się na najważniejszą imprezę ostatnich lat. Po porażce w pięciu kolejnych ćwierćfinałach igrzysk, zawodnicy Nikoli Grbicia chcą przełamać tzw. klątwę i wrócić do kraju z olimpijskim krążkiem. Zadanie nie będzie należało do łatwych, bowiem w już w fazie grupowej czekają na nich trudni rywale.

Rywale Polaków gotowi na igrzyska olimpijskie

Polacy powalczą w grupie B z Egiptem, Brazylią i Włochami. O ile pierwsza z ekip to outsiderzy turnieju olimpijskiego, którzy otrzymali kwalifikację ze względu na kryterium geograficzne, o tyle pozostałe zespoły uchodzą za światową czołówkę. Canarinhos podobnie jak Biało-Czerwoni uzyskali przepustki do Paryża już w ubiegłym roku. Włosi zapewnili sobie start dopiero w tym roku poprzez wysoką pozycję w rankingu FIVB.

Nikt nie ukrywa, że w polskiej grupie jest więcej niż tylko jeden kandydat do medalu olimpijskiego. Choć to w mistrzach Europy upatruje się obecnie zwycięzców, to duże szanse mają także Włosi. Mistrzowie świata z 2022 roku wiedzą już, w jakim składzie zaprezentują się w Paryżu. Ferdinando De Giorgi długo czekał z decyzją o ogłoszeniu kadry w przestrzeni publicznej. Jednego dnia opublikowano skład zespołu męskiego i żeńskiego prowadzonego przez Julio Velasco.

W składzie panów nie zabrakło wielkich nazwisk. Sporo oczekuje się od rozgrywającego Simone Giannellego czy przyjmującego Alessandro Michieletto. W ostatniej chwili z kadry wypadł Simone Anzani, któremu na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne. De Giorgi zdecydował się na wzięcie Gabriele Laurenzano jako trzynastego, rezerwowego gracza. Decyzja jest o tyle ciekawa, że 21-latek to nominalny libero.

twitter

Skład reprezentacji Włoch na igrzyska

Reprezentacja Włoch nigdy nie wygrała turnieju olimpijskiego. Trzy razy kończyła zmagania na drugim i trzecim stopniu podium. Italia zmierzy się z Polską na koniec fazy grupowej, 3 sierpnia o godzinie 17:00.

Skład siatkarskiej reprezentacji Włoch mężczyzn na igrzyska olimpijskie w Paryżu:

Rozgrywający: Simone Giannelli, Ricardo Sbertoli

Przyjmujący: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo

Środkowi: Ginaluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Atakujący: Yuri Romano, Alessandro Bovolenta

Libero: Fabio Balaso

Rezerwowy: Gabriele Laurenzano

Czytaj też:

To mogło zaskoczyć Bartosza Bednorza. Kilka zdań wywołało lawinę komentarzyCzytaj też:

Piotr Gruszka o wyborach Nikoli Grbicia. „Czy ta rywalizacja faktycznie była?”