Przepiękne pożegnanie Karola Kłosa. Legenda reprezentacji ze szczególnym wpisem

Co prawda ostateczna deklaracja nie padła, ale wydaje się, że to idealny czas na rozstanie z wysoko podniesioną głową oraz uznaniem dla Karola Kłosa za to, jak dużo dał reprezentacji Polski na przestrzeni lat. Środkowy jest multimedalistą zarówno klubowo, jak i reprezentacyjnie. Szczególnie zapisał się w 2014 roku, kiedy Polacy sięgnęli po mistrzostwo świata, a Kłos został wybrany jednym z dwóch najlepszych środkowych całego turnieju, potwierdzając swoją wielką, sportową klasę.

Karol Kłos pożegnał się z reprezentacją Polski

Siatkarz mający 34 lata pochodzi z Warszawy, ale stał się legendą PGE Skry Bełchatów. W tym klubie występował w latach 2010-23, odnosząc największe sukcesy. Teraz Kłos broni barw Asseco Resovii Rzeszów.

Po udziale w XXI Memoriale im. Huberta Wagnera, siatkarz opublikował wymowny przekaz w mediach społecznościowych.

„Dałem/oddałem co miałem. Panowie – dziękuję i powodzenia. Kłosik out” – napisał na Instagramie środkowy, okraszając całość zdjęciami tuż po memoriale w Krakowie.

instagram

Na reakcję ze strony kolegów z reprezentacji oraz kibiców, nie trzeba było długo czekać. Kłos to wyjątkowa postać, bardzo lubiana w siatkarskim środowisku.

„Love You. Czekaj na mój telefon” – napisał Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji.

„Dziękuję za wszystko wuja” – dopisał Tomasz Fornal, przyjmujący polskie kadry.

„To była czysta przyjemność. Dziękuję bardzo za te kilka lat wspólnej przygody, na szczęście w większości po tej samej stronie siatki” – dopisał rozgrywający Grzegorz Łomacz, wskazując na zagrania, które były popisowe w duecie z Kłosem.

Turniej w Ergo Arenie ostatnim sprawdzianem przed IO 2024

Przed reprezentacją Polski siatkarzy dwa weekendowe mecze, którymi zamkną okres przygotowań do turnieju olimpijskiego. W trójmiejskiej Ergo Arenie, usytuowanej na granicy Gdańska i Sopotu, Polacy zagrają dwa mecze. W sobotę (tj. 20 lipca) z Japonią, a w niedzielę (21.07) z USA. Czyli dwójką uczestników IO w Paryżu. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 19:30.

Pierwszy mecz turnieju olimpijskiego z udziałem reprezentacji Polski siatkarzy już 27 lipca. Biało-Czerwoni na otwarcie zmierzą się z Egiptem, początek meczu o 17:00.

Czytaj też:

Pięć wniosków na ostatniej prostej przed igrzyskami. Kadra siatkarzy walczy z czasemCzytaj też:

Przestroga Bartosza Kurka przed igrzyskami olimpijskimi. „Musimy być na to przygotowani”