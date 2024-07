Szokująca ankieta CEV. Prezes klubu PlusLigi reaguje

Obecnie trwają ostatnie przygotowania siatkarskich reprezentacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nieco w cieniu tego odbyło się losowanie grup rozgrywek europejskich pucharów. W tych najważniejszych – Lidze Mistrzyń oraz Lidze Mistrzów – mamy łącznie pięć drużyn. Jeśli chodzi o panie są to DevelopRes Rzeszów i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Wśród panów natomiast będą nas reprezentować Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa.

Kryspin Baran reaguje na szokującą ankietę

Na sukcesy w siatkówce klubowej liczymy szczególnie w przypadku mężczyzn. W końcu w latach 2021-2023 trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów wygrywała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Jastrzębski Węgiel brał natomiast udział w dwóch ostatnich finałach.

Dlatego żenujące jest zachowanie ze strony CEV (Europejska Federacja Siatkarska). Otóż na profilu organizacji opublikowano ankietę, w której zadano następujące pytanie: „Jakie kluby są faworytami do zdobycia europejskich trofeów wśród kobiet i mężczyzn?”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, jakie odpowiedzi pojawiły się w ankiecie. Były to kolejno: kluby włoskie, tureckie oraz zespoły z innych państw. Wszystkich zdziwiło, dlaczego nie uwzględniono osobno polskich ekip.

„Frapująca ankieta CEV” – w taki sposób głos na ten temat zabrał Kryspin Baran, prezes Aluron CMC Warty Zawiercie. Siatkarz Projektu Warszawa Andrzej Wrona przyznał natomiast, że sposób sformułowania odpowiedzi przez CEV pokazuje hierarchię i nasze miejsce w tej organizacji. Nie pierwszy raz Polska jest traktowana niezrozumiale przez Europejską Federację Siatkówki.

Aluron CMC Warta Zawiercie zakpiła z CEV

Nie trzeba było długo czekać także na reakcję zawiercian po zachowaniu CEV. We wtorek na profilu klubu na platformie X zmieniono nazwę na: „Club from another country”, czyli w tłumaczeniu: „klub z innego kraju”.

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w grupie C Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski zagrają z włoskim Allianz Milano, belgijskim Knack Roeselare oraz zwycięskim zespołem z eliminacji (brak tam polskich przedstawicieli).

