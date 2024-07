Znamy wyniki losowania siatkarskich pucharów. Wiadomo, z kim zagrają polskie kluby

Losowanie odbyło się w samo południe we wtorek (tj. 16 lipca). Pierwszą wylosowaną, polską drużyną, był zespół siatkarek Grot Budowlanych Łódź. Łodzianki muszą bowiem najpierw poradzić sobie w dwóch rundach eliminacji do Ligi Mistrzyń, żeby dostać się do fazy grupowej rozgrywek. Rywalkami zespołu z Tauron Ligi będzie czarnogórski OK Herceg Novi.

Wyniki losowania siatkarskich pucharów, wiadomo z kim zagrają polskie kluby

Spoglądając na rozstawienia, w pierwszy, najmocniejszym koszyku u panów znalazły się Jastrzębski Węgiel oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. W koszyku drugim pojawił się za to brązowy medalista PlusLigi sezonu 2023/24, Projekt Warszawa. W przypadku kobiet, DevelopRes Rzeszów i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała wylądowały w drugim koszyku. Obrończyniami tytułu w Lidze Mistrzyń jest włoskie Carraro Imoco Conegliano, z Joanną Wołosz w składzie – i od tego lata również Martyną Łukasik.

Co ciekawe, ze względu na problemy finansowe, z rozgrywek LM wycofały się mistrzynie Polski, Chemik Police.

Jak wylosowały polskie, żeńskie drużyny? DevelopRes Rzeszów trafił do grupy A, gdzie rywalkami będą Carraro Imoco Conegliano, bułgarskie Maritsa Płowdiw oraz jeden ze zwycięskich zespołów w eliminacjach. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała znalazło się w grupie E z włoskim Savino Del Bene Scandicci, mistrzyniami Niemiec Allianz MTV Stuttgart oraz również jeden ze zwycięskich zespołów w eliminacjach. Dodajmy, że Grot Budowlani nie mogą trafić do grupy z innym polskim zespołem, czyli grupy A i E.

Panowie? Jastrzębski Węgiel trafił do grupy E. Rywalami będą: niemiecki SVG Luneburg, francuski Chaumont VB 52 i bułgarski Lewski Sofia.

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w grupie C. Wicemistrzowie Polski zagrają z włoskim Allianz Milano, belgijskim Knack Roeselare oraz zwycięski zespół z eliminacji (brak tam polskich przedstawicieli).

Projekt Warszawa trafił do grup A. Rywalami będą niemiecki Berlin Recycling Volleys, belgijski Greenyard Maaseik i słoweński ACH Volley Lublana.

Liga Mistrzów: Cztery „polskie” finały z rzędu u siatkarzy

Warto przypomnieć, że w ostatnich edycjach najważniejszego europejskiego pucharu w klubowym graniu panów, dominowały polskie drużyny. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zwyciężała w latach 2021-23. Co więcej, w roku 2023 finałowe granie w Lidze Mistrzów zakończyło się meczem o tytuł dwóch drużyn z PlusLigi. ZAKSA ograła 3:2 Jastrzębski Węgiel w finałowym pojedynku rozegranym w Turynie.

W edycji 2024 ponownie w finale zagrał Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski ostatecznie przegrali jednak z Itasem Trentino w starciu na tureckim terenie.

