Gwiazda sensacyjnego transferu wraca do siatkówki. Zaskakująca rola rozgrywającego

W minionym sezonie kariera Jarosława Macionczyka nabrała zaskakującego obrotu. W wieku 45 lat zakończył karierę w MKS-ie Będzin, ale z powodu kontuzji rozgrywających Jastrzębskiego Węgla otrzymał ofertę z tego klubu i na nią przystał.

Szalona kariera Jarosława Macionczyka

Dla Jarosława Macionczyka był to powrót do PlusLigi po siedmiu sezonach przerwy. Już przy pierwszym pobycie na boisku zaserwował asa, a ponadto Jastrzębski Węgiel sięgnął po mistrzostwo Polski oraz zagrał w finale Ligi Mistrzów. – Ten medal to klamra spinająca moją siatkarską karierę. To mój pierwszy krążek mistrzostw Polski i to w dodatku złoty! Kilka awansów w I lidze przeżyłem, emocje są podobne, bo wygrywa się ostatni mecz, następuje świętowanie. Różnicą jest poziom. To inna ranga, inni zawodnicy, inne zainteresowanie. Dziękuję zespołowi z Jastrzębia-Zdroju, że dał mi tę szansę – mówił na antenie TVP Sport po odebraniu złotego medalu.

Po sezonie Jarosław Macionczyk pożegnał się z klubem z Jastrzębia-Zdroju. Jednak długo na „bezrobocie” nie narzekał. Klub BBTS Bielsko-Biała poinformował, że rozgrywający dołączył do klubu, ale w innej roli. „Jarosław Macionczyk dołącza do BBTS Bielsko-Biała! Spokojnie…tym razem z naszymi rozgrywającymi (odpukać w niemalowane) wszystko w porządku” – czytamy w komunikacie.

Nowa rola Jarosława Macionczyka

„Jarosław Macionczyk to były rozgrywający BBTS-u, karierę zawodniczą zakończył w maju, zdobywając tytuł Mistrza Polski w drużynie Jastrzębskiego Węgla. Od 1 sierpnia objął funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. sportu w BBTS S.A” – poinformowano.

„Jest to niewątpliwie istotna zmiana w strukturze klubu, która ma na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji BBTS na siatkarskiej mapie Polski. Bardzo się cieszę, że taka osoba jak Jarek dołączyła do naszej organizacji” – powiedziała Ida Szostakowska, prezes BBTS S.A. Bielsko-Biała.

Klub tłumaczy, że Jarosław Macionczyk, przyniesie drużynie niemałe doświadczenie oraz pasję do siatkówki. „Jego wiedza i umiejętności będą wykorzystane do optymalizacji pracy klubu, zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. Jarek ma 45 lat, niedawno ukończył studia z zarządzania organizacjami sportowymi w Wyższej Szkole Sportu we Wrocławiu. Witamy ponownie w BBTS i życzymy wielu sukcesów zawodowych” – napisano w komunikacie.

