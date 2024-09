Jest komunikat o zdrowiu Bartosza Kurka. ZAKSA przekazała wieści

Informacja pojawiła się w niedzielne popołudnie. Czytamy w niej:

„W związku z urazem, jakiego Bartosz Kurek doznał podczas pierwszego meczu PlusLigi sezonu 2024/2025 kapitana ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czeka przerwa w grze i treningach. Bartosz Kurek w pierwszym secie sobotniego meczu PlusLigi z PGE Projektem Warszawa doznał urazu oka. W ciągu najbliższych dni kapitan naszego zespołu będzie pod stałą kontrolą okulistyczną, co będzie skutkowało przerwą w treningach” – przekazała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

PlusLiga: Kontuzja Bartosza Kurka. Pech kapitana ZAKSY i reprezentacji Polski

Do pechowego zdarzenia doszło w trakcie 1. kolejki PlusLigi, w której ZAKSA Kędzierzyn-Koźle grała na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa. Już w pierwszym secie, przy stanie 10:9 dla gospodarzy, Kurek otrzymał nieszczęśliwy cios piłką. Ta po odbiciu się od parkietu trafiła prosto w twarz, konkretnie w okolice oka atakującego.

Kurek błyskawicznie poprosił o zmianę, po czym niedługo później znalazł się w szatni. Atakujący nie wrócił już na boisko, a po pierwszym secie został przetransportowany na dalszą diagnostykę, już poza halę Torwar. ZAKSA przegrała spotkanie 0:3, MVP meczu wybrano Bartłomieja Bołądzia, atakującego PGE Projektu.

Miejsce Kurka zajął za to na boisku Mateusz Rećko. Siatkarz, który debiutuje w tym sezonie na poziomie PlusLigi zaprezentował się całkiem nieźle, bez kompleksów radząc sobie na trudnym terenie brązowych medalistów poprzednich rozgrywek. Nie ulega jednak wątpliwości, że ZAKSA będzie potrzebowała Kurka do osiągania celów, jakie założono w Kędzierzynie-Koźlu. Dodatkowo kapitan jest ważną postacią nie tylko na, ale również poza boiskiem. To wartość dodana w szeregach teamu kierowanego przez trenera Andreę Gianiego.

Kurkowi pozostaje życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia.

